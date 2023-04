Asteroide pericolosissimo, è più vicino della Luna: pericolo alle stelle

Il 18 aprile c’è stato un incontro ravvicinato di un asteroide che ha sfiorato la terra: non è stato possibile prevederlo prima.

Come di consueto, l’arrivo di un asteroide nelle vicinanze della terra viene predetto dalla Nasa molto tempo prima dell’avvicinamento al nostro pianeta, questa volta però non è andata esattamente così.

L’asteroide 2023 HH è passato più vicino della luna, sorvolando la terra il 18 aprile 2023 ad una distanza di 143.839 km. Il passaggio è avvenuto alle 14.49 ora italiana, e il suo arrivo è stato previsto solamente due giorni prima dall’incontro.

Gli asteroidi sono corpi celesti simili alla composizione dei pianeti e il diametro di ognuno di questi può variare da una decina di metri, fino ad arrivare a 100 km. Onde evitare uno scontro con il nostro pianeta, la Nasa studia gli oggetti vicini a noi e la loro traiettoria, così da assicurarsi che questi non creino un’eventuale collisione con la terra, o quantomeno per trovarci preparati all’accaduto.

Sebbene ci sia un controllo costante e siano già stati numerati e catalogati oltre 600.000 asteroidi, la Nasa è consapevole che ne esistano ancora altre centinaia di migliaia ancora da individuare sullo spazio. Per le persone comuni, la parola asteroide suscita sempre una certa angoscia, ma sappiamo davvero di cosa si tratta?

Perchè gli asteroidi vanno controllati

In genere, le orbite di un asteroide nelle vicinanze della terra è sotto controllo dal team Asteroid Grand Challenge della Nasa che ha il compito di intercettare molto tempo prima l’orbita dell’oggetto, in modo e maniera che la terra risulti al sicuro da un’eventuale collisione. Partiamo con la premessa che le probabilità che un asteroide causi un impatto pericoloso sono molto basse, ma nel caso di un pericolo per il suolo terrestre, Nasa afferma che ci vorrebbero 10 anni di preavviso per prepararsi al salvataggio.

Una tempistica improponibile visto che l’ultimo caso è stato scoperto solamente due giorni prima. Paul Chodas, manager del Center for Near-Earth Object Studies della NASA e l’astronomo del MIT Richard Binzel, si sono espressi riguardo la soluzione in caso di collisione: “È quello che chiamiamo uno scenario di breve preavviso…Il tempo è la merce più preziosa che potresti desiderare, se di fronte a una vera minaccia di asteroidi” ha detto Binzel al riguardo, sostenendo che il tempo è l’unica soluzione per trovare le più possibili vie di fuga.

Lo scenario sembra alquanto drammatico, ma siamo fiduciosi nel progresso della scienza. In ogni caso, anche stavolta ce la siamo scampata, in quanto, l’asteroide Apollo di dimensioni stimate non superiori ai 10 metri, il 18 aprile ha solamente sfiorato la terra.