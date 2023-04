Elon Musk contro microsoft, le parole che volano sono pesanti: denuncia disastrosa

Scintille tra Microsoft ed Elon Musk, una lotta tra titani che una volta partita potrebbe innestare un meccanismo distruttivo per entrambe le parti.

Da una parte Microsoft, azienda leader nel settore dell’informatica fondata da Bill Gates e Paul Allen nel 1975. Se non fosse stata inventata probabilmente la storia dell’IT sarebbe completamente diversa. L’azienda nel 2021 ha fatturato oltre 161 miliardi di dollari con un utile netto di oltre 60 miliardi di dollari.

Alla Microsoft non si deve solo Windows, il sistema operativo più usato al mondo, ma anche programmi che quotidianamente utilizziamo su pc, tablet e smartphone. Stiamo parlando di software come quelli del pacchetto Office – tra cui Word, Power Point, Excel – di browser come Internet Explorer e del più moderno Edge, o di programmi di grafica come Paint o console di gioco come la Xbox.

Dall’altro lato Elon Musk, eccentrico imprenditore sudafricano, proprietario di aziende come Tesla o SpaceX, è stato unico uomo al mondo a superare i trecento miliardi di dollari di patrimonio personale. Nonostante la rovinosa perdita registrata nel 2021, che ha ridotto il suo patrimonio da 320 a 138 miliardi, Musk si è già ripreso il primato di uomo più ricco al mondo con 187 miliardi di dollari.

Il numero uno di Tesla ha acquistato Twitter ad ottobre del 2022 per circa 44 miliardi di dollari, dopo una lunga trattativa, durata diversi mesi, fatta di battaglie legali e colpi di scena. Musk annunciò la chiusura della trattativa direttamente con un post su Twitter in cui affermava “the bird is freed”, l’uccello è libero.

Lo scontro Microsoft vs Elon Musk

Visto le dimensioni delle parti coinvolte non stupisce la grande attenzione dedicata dai media allo scontro iniziato con le notizie che annunciano la possibilità che Microsoft rimuova Twitter dalla propria piattaforma pubblicitaria.

La rimozione dalla Piattaforma avrebbe ripercussioni dirette sugli utenti di Twitter che non sarebbero più in grado di accedere al proprio account utilizzando il profilo Microsoft. La data prevista per l’entrata in vigore della nuova normativa è il prossimo 25 aprile. Nel frattempo Microsoft assicura che le aziende che utilizzano Microsoft Advertising potranno continuare a poter gestire i contenuti sulle piattaforme social, come Facebook, Instagram e LinkedIn.

Dall’altra parte il ceo di Twitter, Elon Musk, promette una dura battaglia che potrebbe addirittura finire nell’aula di un tribunale. I motivi della decisione non sono ancora noti, ma tra i tweet di risposta all’account Twitter di Daily News si leggono accuse di utilizzo improprio dei dati raccolti dagli utenti del social network per implementare la ricerca sull’intelligenza artificiale. Adesso tocca aspettare il prossimo 25 aprile per vedere cosa succederà realmente.