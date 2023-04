Casa sicura senza telecamere: il tuo allarme così sarà a prova di ladro

Come mettere in sicurezza la propria casa senza dover installare telecamere, tanto discusse in tema di privacy.

In Italia, nel 2021, sono state 182 mila le denunce per furti in casa, una ogni 3 minuti ed oltre 50 ogni giorno. I dati pubblicati dall’Istat dimostrano come i furti in casa continuano ad essere molto diffusi nel nostro Paese. Il picco si registra al Nord, con 8,4 furti ogni mille famiglie, media che scende a 4,9 al Sud e 3,7 sulle isole maggiori.

L’allarme cresce in questo periodo, con l’arrivo dell’estate e milioni di vacanzieri che lasceranno le proprie case incustodite per periodi relativamente lunghi. Da qui la scelta di molti di dotarsi di sistemi di sicurezza, magari approfittando degli incentivi messi a disposizione dal Governo nell’ultima manovra.

Nel frattempo anche la Polizia lavora per contrastare il fenomeno dei furti, attraverso operazioni mirate della Squadra mobile che hanno portato a diversi arresti lo scorso anno. Sui siti istituzionali, la Polizia ha pubblicato un’informativa con una serie di consigli su come proteggersi dai malintenzionati.

Il primo consiglio spinge sulla diretta collaborazione del quartiere, il dirigente dell’Ufficio Generale della Polizia di Cagliari ha spiegato: “E’ importante informare i vicini o lo persone più amiche della zona che si sta partendo, chiedendo loro di dare un’occhiata all’abitazione, di ritirare la posta, oppure di mettere a posto lo zerbino di casa dopo le pulizie del condominio”.

Come proteggersi dai ladri in casa

La sicurezza della propria casa parte dalla scelta di porte e infissi, gli impianti di sicurezza possono fare poco se la porta o le persiane sono fatte semplicemente di legno. Installare una porta blindata e delle persiane in ferro sono già un primo forte deterrente per chiunque voglia entrare in casa senza permesso.

Per proteggere ulteriormente porte e finestre è possibile installare come antifurto un sistema di barriere, che funzionano con un ricevitore e un trasmettitore che emettono un fascio di luce invisibile all’occhio umano. L’interruzione del fascio fa scattare automaticamente l’allarme, ma il sistema è progettato anche per evitare i falsi allarmi, infatti non scatta al passaggio di foglie o animali domestici.

Questo sistema rende l’antifurto a barriere ideale per l’interno dell’abitazione quanto per le porte esterne come quelle dei garage. Il sistema a barriere può essere integrato anche ad altri sistemi di allarme, come quello della videosorveglianza. Invece di far scattare immediatamente l’allarme, il sistema può essere impostato per inviare un alert che azioni le telecamere, in modo tale da poter controllare prima di avvisare le forze dell’ordine.