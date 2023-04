Bancomat, ti levano tutto lo stipendio o la pensione così: ecco l’antitruffa

Il bancomat è utilizzato da milioni di persone ogni giorno, ma rimane uno dei sistemi più soggetti alle truffe: ecco come difendersi.

In un periodo storico dove la tecnologia regna sovrana, anche i pagamenti elettronici stanno sostituendo poco a poco l’utilizzo dei contanti. Ad oggi è possibile pagare i più svariati servizi con l’utilizzo della carta. Nonostante ciò, che sia per scelta o per necessità, numerosi italiani si ritrovano comunque ogni giorno a ritirare il proprio denaro da uno sportello bancomat. Tuttavia, capita spesso che le stesse banche ricevono numerose comunicazioni di truffe e raggiri che avvengono in maniera sistematica davanti allo sportello. Questa situazione risulta alquanto problematica visto e considerato che i dati di prelievo contante sono in aumento. Nel 2008 sono stati prelevati ben 98 miliardi di euro. I truffatori sanno benissimo che il bancomat è il luogo più diffuso in cui gli italiani conservano il proprio denaro, proprio per questo hanno affinato le tecniche di raggiro.

Il trucco della banconota

In questo caso, i malviventi attuano la truffa in squadra, così da riuscire a distrarre correttamente il malcapitato. Durante un ritiro allo sportello, un complice leggerà il codice pin, mentre una seconda persona avrà il compito di distrarre il titolare della carta facendo cadere una banconota a terra. Il truffatore avviserà la vittima di aver perso del denaro, che di conseguenza si allontanerà dallo sportello per raccoglierlo. Proprio in quel momento entrerà in scena il terzo complice che, con una certa velocità e disinvoltura, sostituirà la vera carta con una fasulla.

Il trappin

Un’altra delle truffe più comuni è sicuramente il trapping. Il truffatore in questo caso ostruisce la fessura dello sportello, bloccando così il passaggio dei soldi. Nel momento in cui il cliente si rivolge all’impiegato della banca per avvertirlo dell’accaduto, il malvivente toglierà la stoffa per ritirare il denaro prelevato.

Truffe bancomat: come difendersi

In questo caso, conoscere le tattiche utilizzate dai truffatori è sicuramente il primo modo per difendersi da eventuali raggiri. In ogni caso, è meglio prevenire determinate situazioni adottando alcuni semplici accorgimenti.

Il primo tra tutti è sicuramente quello di nascondere il tastierino durante la digitazione del pin. In secondo luogo è bene non distrarsi mai durante l’operazione al bancomat, ma di girarsi solamente quando si è conclusa l’operazione. Anche nel caso di trapping, se troviamo ostruita la fessura del bancomat, chiediamo a qualcun’altro di avvisare gli impiegati al posto nostro.

Ad ogni modo, se ci si accorge di essere stati vittima di truffa, il cliente ha tutto il diritto di sporgere denuncia, con la possibilità di richiedere alla banca un eventuale rimborso. Non esiste una data di scadenza per il reclamo, ma è consigliato attuare questa operazione il prima possibile, per garantire all’operatore di reperire il video dell’accaduto per mezzo delle telecamere. Le registrazioni infatti, sono un elemento importante per l’accettazione del rimborso.