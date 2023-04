Truffa della bolletta, sembra colpa tua: italiani in gaui serissimi

È innegabile constatare come il caro energia sia sicuramente uno dei problemi più rilevanti per quanto riguarda il territorio italiano e, più in generale, quello europeo.

L’esordio di questo gravoso problema lo si deve soprattutto ai conflitti che sono avvenuti in Ucraina circa un anno fa, che hanno apportato diverse conseguenze sul lato economico ed energetico di tutto il continente europeo, con il malcontento dilagante tra la popolazione.

Come non ricordare per esempio l’enorme aumento che abbiamo registrato a livello alimentare, in particolare tra i generi alimentari di prima necessità, che si è tradotto a sua volta in un’inflazione mai vista prima d’ora. A questo andiamo poi ad aggiungere il problema più rilevante, ovvero il rialzo senza alcun criterio del costo dell’energia elettrica e del gas metano, che hanno praticamente messo in ginocchio le principali compagnie fornitrici d’energia, le quali si sono ritrovate ovviamente costrette ad aumentare di pari passo il costo delle loro bollette, con non poco malcontento tra i loro clienti.

In tutto questo fortunatamente l’intervento dei principali governi europei è stato immediato e accorto. Per quello che concerne il governo italiano, ad esempio, ricordiamo tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali rivolte ad incentivare l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione. Questi ultimi, infatti, sono caratterizzati da un’alta classe d’efficienza energetica (A o superiori), che garantisce consumi ridotti e risparmi considerevoli alla fine dell’anno.

Citiamo poi il bonus energia da 150 euro, cifra che può essere detratta direttamente dai consumi delle bollette dell’energia, riuscendo così ad alleggerirle. Purtroppo tutto questo non è bastato per milioni e milioni di famiglie, che si trovano in seria difficoltà nel pagamento delle bollette mensili, e spesso faticano tantissimo ad arrivare alla fine del mese, soprattutto quando percepiscono un solo reddito.

Attenti alle truffe

È così che oggi vi forniremo qualche dritta e accorgimento utile, in maniera tale da non spendere eccessivamente in bollette.

Una delle problematiche più rilevanti con il caro energia è quella delle truffe telefoniche delle bollette: capita spesso infatti che degli operatori telefonici, fingendosi dipendenti di alcune compagnie energetiche e consci del problema, propongano delle variazioni di contratto rischiose per il povero malcapitato di turno, sulla base di regolamenti e leggi che in realtà non esistono.

Il povero malcapitato sarà dunque quasi costretto a firmare un nuovo contratto, che prevede degli aumenti considerevoli. Così facendo, il cliente cambia operatore energetico a tutti gli effetti, a volte senza nemmeno rendersi conto. In questi casi, dunque, vi consigliamo di rivolgersi esclusivamente all’assistenza della propria compagnia fornitrice d’energia, in modo da evitare truffe di questo tipo.