Termosifoni, questo è il problema più comune: ti basta sistemare questa cosa

Uno dei dispositivi senz’ombra più utilizzati all’interno dell’ambiente domestico è quello dei termosifoni, soprattutto per avere un’adeguata temperatura in casa nei mesi autunnali e invernali più freddi. È però bene avere degli accorgimenti per l’utilizzo dei termosifoni: scopriamo insieme di cosa si tratta.

Una delle cose che maggiormente riscontriamo nei termosifoni dopo un po’ di tempo, è la formazione di aloni neri in corrispondenza della parte superiore dei termosifoni stessi, soprattutto a seguito di un lungo periodo di inutilizzo, eventualmente all’inizio della stagione autunnale.

Una delle cause principali relative alle formazione di questi aloni neri consiste indubbiamente nella polvere che è presente all’interno dell’ambiente domestico, che viaggia per tutta casa e infine si deposita sulla superficie superiore dei termosifoni, soprattutto quando li si accendono, causando un movimento continuo dell’aria dovuta appunto al riscaldamento dell’ambiente domestico.

Oltre a questo, il motivo dietro la formazione degli aloni neri può essere anche imputabile all’umidità, e possono indicare un ambiente in cui si sta avviando la proliferazione di eventuali microrganismi (come batteri, per esempio), che a lungo andare portando alla formazione di muffa, un effetto indesiderato che vogliamo a tutti i costi evitare.

Rimedi utili

La muffa è sicuramente controindicata all’interno dell’ambiente domestico, dal momento che può essere estremamente dannosa per la nostra salute: in questo caso il rimedio è rappresentato da una soluzione a base di candeggina e acqua, che andremo a spruzzare in corrispondenza del termosifone e di tutte le zone in cui la muffa stessa si è depositata. Ricordatevi ovviamente di arieggiare la stanza in cui state effettuando questa pulizia, dal momento che la candeggina è tossica e soprattutto volatile.

Per rimuovere gli aloni, invece, una delle migliori soluzioni è rappresentata da una scopata a setole morbide, che può essere eventualmente coperta da un panno, preferibilmente in cotone. Oltre a questo, un altro aspetto da tenere a mente nella formazione, e soprattutto prevenzione degli aloni neri consiste nella giusta pittura: scegliere infatti la giusta vernice può essere fondamentale per prevenire la formazione degli aloni neri.

Oltre a questo, vi consigliamo inoltre l’inserimento di un pannello radiante, posso più precisamente tra il calorifero e la parete su cui va a poggiare. Vi consigliamo infine di effettuare una pulizia regolare a cadenza mensile dei termosifoni (anche con della semplice acqua e sapone), in modo che non si formino strati di polvere in corrispondenza della loro superficie, che potrebbe portare eventualmente anche a veri e propri guasti del dispositivo stesso.