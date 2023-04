Estate in arrivo, ecco il trucco per dei cocktail fantastici in casa: questo macchinario ti serve come il pane

Con l’arrivo del caldo aumenta la voglia di uscire e di stare insieme agli altri, quale migliore occasione per preparare in casa dei cocktail da servire ai propri invitati.

Era il 1806 quando per la prima volta il settimanale Balance & Columbian Repository utilizza la parola cocktail per definire una “bevanda stimolante composta da liquori di vario tipo, zucchero, acqua e amari”.

L’etimologia della parola cocktail è in realtà molto discussa, la traduzione letterale dall’inglese è “coda di gallo” ma secondo l’enciclopedia Treccani la storia è molto più complessa. La tesi più accreditata vuole che “cocktail” venga dalla parola “cocktailed” usata per definire un cavallo non di razza. Infatti prima, per distinguerli dagli altri, si usava tagliare le code dei cavalli di sangue misto, code che così rimanevano dritte come la cresta del gallo. Se la parola cocktailed stava ad indicare la mescolanza di razze, cocktail è iniziata ad essere la parola con cui si definiva la mescolanza di liquori.

Fatto sta che dal primo cocktail, attribuito al barista statunitense vissuto a metà ottocento Jerry Thomas, i bartender di tutto il mondo hanno iniziato a sperimentare diverse combinazioni di bevande alla ricerca della miscela perfetta.

Il risultato è che oggi abbiamo tantissimi cocktail tra cui scegliere in base al proprio gusto. Molti chef, infatti, propongono anche degli abbinamenti raffinati con determinate pietanze per esaltarne il gusto e l’aroma.

Cosa serve per fare i cocktail

Tra i cocktail più richiesti in Italia troviamo l’Old fashioned e l’immancabile Negroni. Addirittura, secondo la rivista Drink International, l’aperitivo del conte fiorentino Negroni sarebbe stato il più venduto al mondo nel 2021. A seguire poi, troviamo una serie di cocktail estivi come il Mojito, lo Hugo Spritz, la pina colada e il Long Island Ice Tea.

Tutti cocktail molto facili da realizzare anche a casa. Basta poco, infatti, per allestire una piccola postazione bar domestica, dove preparare ogni tipo di cocktail in compagnia dei propri amici. Basta dotarsi dei bicchieri giusti, un misurino e uno shaker. In commercio ci sono dei kit completi di diversi accessori che si possono acquistare a poco prezzo.

Ma se si vuole allestire una vera postazione bar, sarà bene dotarsi anche di una macchina per il ghiaccio. Immancabile se si vuole assicurare una bevanda sempre fresca senza dover sovraccaricare il congelatore con gli appositi contenitori. Anche per le macchine per il ghiaccio la scelta è vastissima, se ne trovano in commercio di diversi prezzi e misure, in modo da scegliere quella più adatta alle proprie esigenze.