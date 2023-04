Meteorite, il rischio stavolta è altissimo: correte tutti ai ripari

Spesso e volentieri, capita che oggetti volanti come i meteoriti cadano sul pianeta terra, provocando frequentemente dei danni non da poco per la popolazione mondiale e per l’ambiente più in generale.

Recentemente, un meteorite si è schiantato sul pianeta terra, e al momento gli scienziati di tutto il mondo stanno continuando la ricerca dei frammenti derivati da esso, in modo da saperne di più in merito alla sua provenienza, e aggiungere così preziose informazioni rispetto a quanto già sappiamo ormai da tempo in merito ai meteoriti: scopriamo insieme cosa sappiamo finora a tal proposito.

Questo meteorite avrebbe viaggiato per diverso tempo, prima di schiantarsi sul pianeta Terra. Una delle differenze però che l’hanno contraddistinto rispetto a tantissimi altri episodi che sono avvenuti in passato, consiste nel fatto che quest’ultimo è stato avvistato da moltissimi testimoni, che ne hanno testimoniato lo schianto.

È proprio dalla testimonianza di tutti questi testimoni che è conseguentemente partita la ricerca dei frammenti, in modo da riuscire a estrapolare più informazioni possibili rispetto alla sua origine, addirittura con l’offerta di 25’000 dollari per chiunque riesca a trovarne i frammenti.

In particolare, quello di cui hanno parlato i testimoni consiste in una palla infuocata di dimensioni davvero generose, a cui è seguito subito dopo una scia che ha abbagliato per diversi istanti, nonostante fosse accaduto in pieno giorno in questo caso.

I dettagli dell’evento

L’evento sarebbe infatti accaduto attorno all’orario di pranzo, almeno per quel che riguarda le testimonianze di diversi statunitensi che hanno assistito all’accaduto, in corrispondenza del Maine, ovvero a Nord-Est degli Stati Uniti. Sono proprio stati i testimoni a segnalare celermente l’accaduto alle autorità locali del Maine, dando così il via ad una vera e propria ricerca dei suoi frammenti, sparsi per il territorio americano.

Tutte le segnalazioni sono così arrivate fino all’agenzia più importante, la NASA, che ha confermato ovviamente la natura stessa del meteorite che si è schiantato sul pianeta Terra, confermando inoltre che la sua caduta è stata prontamente avvistata e segnalata anche da alcuni radar presenti sul territorio statunitense. In base alle ultime notizie, le stime parlano di un peso dei detriti che si aggira indicativamente a cavallo tra i 100 e i 322 grammi, anche se al momento non è escluso che possano essere presenti dei frammenti di dimensioni maggiori, ancora non rinvenuti per ora.

Al momento conosciamo ancora ben poco in merito a questo meteorite, ma siamo sicuri che gli astronomi getteranno presto luce in merito ai frammenti che rinveniranno nel corso delle prossime settimane o mesi.