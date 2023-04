Contatore acqua, controlla sempre questa cosa sulla bolletta: se non quadra fatti ridare i soldi

È da ormai mesi e mesi che il caro energia sta mettendo praticamente a ginocchio l’Italia intera, e ancor più in generale tutto il territorio europeo.

Questa problematica situazione ha avuto inizio rispettivamente lo scorso anno, quando scoppiarono i primi conflitti in Ucraina, che si sono portati addietro delle cicatrici e conseguenze non da poco, le quali si sono riflettute a macchia d’olio sull’intero panorama europeo.

Tra le principali conseguenze possiamo citare per esempio il rialzo del costo dei prodotti alimentari, come per esempio l’olio di semi di arachidi et similia, che hanno inevitabilmente influito nello scatenare un’inflazione mai vista prima a livello del settore alimentare in generale.

A questo si è poi accompagnato un aumento sconsiderato dei prezzi dell’energia in entrambe le sue forme, sia elettrica che gas metano. Tale rialzo ha conseguentemente portato le principali compagnie fornitrici d’energia ad aumentare il costo delle relative bollette mensili dell’energia, scatenando non poco malcontento tra tutta la popolazione in generale.

In questo clima davvero teso e complesso, fortunatamente l’intervento da parte delle autorità europee è stato celere e immediato, dal momento che hanno attuato diversi provvedimenti volti proprio a fronteggiare il caro energia e venire conseguentemente in aiuto alle fasce di popolazione più bisognose.

Cose da tenere a mente

Nel caso del governo italiano, ricordiamo nello specifico il decreto Aiuti-Bis e il decreto Aiuti-Ter, che hanno introdotto il bonus energia da 150 euro, detraibili direttamente dal costo delle bollette mensili dell’energia. A questo si accompagnano poi tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione, che permettono di risparmiare cifre anche considerevoli, dal momento che consumano molto meno rispetto agli elettrodomestici tradizionali, data l’alta classe d’efficienza energetica.

Nonostante tutti questi sostanziali aiuti da parte dei principali governi europei, però, ancora tantissime famiglie rischiano di andare incontro alla soglia di povertà, dovendo sostenere il peso di bollette così ingenti. È per questo che oggi vi daremo qualche dritta nell’utilizzo dell’energia, in modo da risparmiare cifre considerevoli.

Una delle cose che bisogna infatti seguire attentamente, all’arrivo delle bollette mensili dell’energia, è infatti la lettura del contatore. Capita spesso infatti che i consumi dichiarati da parte delle principali compagnie fornitrici d’energia (come Enel Energia, nel caso del territorio italiano) non coincidano effettivamente con i consumi effettivamente utilizzati da parte del cliente finale. In questo caso è risolvere la situazione è molto semplice, e basterà rivolgersi all’assistenza per farsi rimborsare la quota di energia non utilizzata.