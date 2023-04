Climatizzatore auto, non fare mai più questi errori: da domani usalo solo così

Alcune brutte abitudini possono rivelarsi nocive sia per la salute, che per le nostre tasche: come utilizzare il climatizzatore auto in maniera corretta.

Sta arrivando la bella stagione, periodo in cui i climatizzatori auto si dovranno preparare a raffreddare l’ambiente rovente di una macchina parcheggiata sotto il sole. Sebbene sia uno strumento presente su tutte le auto, molte persone non ne conoscono il corretto utilizzo.

La fretta nell’accensione

Come negarlo, quando si entra nella propria auto durante una giornata con picchi di 40 gradi, la prima cosa che viene da fare subito dopo l’accesione, è quella di azionare il climatizzatore alla massima potenza; ecco, in realtà non c’è nulla di più sbagliato. Non importa quanto caldo abbiamo, di quale stagione e per quale motivo azioniamo il condizionatore, quello che è certo è che nel momento in cui l’accendiamo, dobbiamo posizionare la ventola verso la parte bassa dell’abitacolo.

I motivi sono molteplici: in primis, un colpo d’aria diretto può essere dannoso per la nostra salute. In inverno, il motore appena acceso non è abbastanza caldo per attivare il riscaldamento in maniera rapida e d’estate, l’aria che passa nei condotti bollenti, alimenterebbe solamente il calore nell’auto. La ventola andrebbe indirizzata verso le bocchette centrali e il parabrezza solo quando si stabilizza correttamente.

La corretta regolazione

Un altro errore che spesso facciamo, è legato sempre alla fretta di ottenere la temperatura desiderata nel minor tempo possibile: il classico tutto e subito. In realtà, regolare continuamente la temperatura dopo l’accensione, con la speranza di raggiungere i risultati sperati, è totalmente controproducente e vi spieghiamo anche il perché. Così facendo, non si fa altro che mandare in tilt un sistema che si autoregola da solo, che continua a cambiare obbiettivo ogni volta che noi cambiamo la temperatura desiderata: basti pensare alla regolazione dell’acqua di un rubinetto. La soluzione migliore è quella di impostare una temperatura compresa fra 19° e 22° d’estate, in modo di raggiungere il raffreddamento perfetto.

Climatizzatore: i consigli utili

Una volta entrati nella propria auto d’estate, è consigliato aprire i finestrini e viaggiare così per alcuni minuti, ancor prima di accendere il climatizzatore. Una volta fatto questo passaggio, se disponete di un condizionatore manuale, è necessario inserire il ricircolo e regolare il flusso sulla velocità intermedia. Dopo un minuto è possibile passare alla massima velocità. Quando si è finalmente raggiunta la temperatura ideale, è bene ricordarsi di spegnere il ricircolo onde evitare l’insorgenza di torpori con il passare del tempo, ma anche per garantire l’ossigenazione corretta dell’auto.

Il climatizzatore è uno strumento importantissimo, in quanto è in grado di ridurre significativamente l’umidità presente in qualsiasi stagione dell’anno, come per esempio il caso dei finestrini appannati. Proprio per questo è bene prendersene cura

Manutenzione

Il climatizzatore è in grado di filtrare anche il polline, in quanto sono presenti filtri appositi. Questo filtro tuttavia, andrebbe sostituito una volta all’anno, per evitare che si intasi e di conseguenza, ritrovarsi a sopportare fastidiosi rumori e odori sgradevoli, tra l’altro, portatori di batteri. Il tabacco è una delle principali cause del blocco. Infine, anche se non dovrebbero esserci grandi problemi con i nuovi sistemi, è consigliato un controllo annuale del proprio condizionatore auto.