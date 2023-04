Trucco dello sportello, la lavatrice dimezza i consumi immediatamente: risparmio abnorme

Abbiamo ormai ribadito da diverso tempo come il caro energia stia colpendo tutta l’Europa da un bel po’ di tempo a questa parte, complice i conflitti in Ucraina che si sono portati dietro delle conseguenze non da poco sia a livello economico che energetico.

Il cambiamento più significativo che abbiamo registrato infatti è stato a livello dei costi dell’energia, sia per quanto riguarda il gas metano che l’energia elettrica, i quali hanno entrambi subito un rialzo non da poco. È così che le principali compagnie fornitrici d’energia hanno conseguentemente deciso di alzare parallelamente il costo delle bollette mensili dell’energia, creando non poco scompiglio tra i cittadini di tutta Europa.

Fortunatamente nulla si può dire per quanto riguarda i governi delle principali nazioni europee, che hanno reagito in maniera positiva con dei provvedimenti celeri e immediati, volti proprio a fronteggiare il caro energia e aiutare così le fasce di popolazione più bisognose. In particolare, nel caso specifico del governo italiano, ricordiamo soprattutto il bonus energia da 150 euro, che potevano (e possono tutt’ora) essere detratti dal costo delle bollette mensili dell’energia, così come anche tutte le detrazioni fiscali previste per l’acquisto di un nuovo elettrodomestico.

I nuovi elettrodomestici infatti, sono caratterizzati spesso e volentieri da un’alta classe d’efficienza energetica, la quale comporta dei consumi minori e quindi un risparmio considerevole alla fine dell’anno per tutti gli utenti che ne approfittano. Malgrado tutti questi sostanziali e preziosi aiuti, però, restano ancora numerose le famiglie che rischiano di andare incontro alla soglia di povertà, dovendo sostenere l’ingente peso delle bollette energetiche. Ecco dunque che oggi abbiamo deciso di fornirvi qualche consiglio in merito.

Gli elettrodomestici sono indubbiamente alcuni dei dispositivi che consumano maggiormente all’interno dell’economia domestica. Tra forno elettrico, forno a microonde, asciugatrice, lavatrice, lavastoviglie e via dicendo, sono davvero tanti i dispositivi di cui facciamo uso quotidianamente per svolgere tutte le nostre mansioni quotidiane.

Accorgimenti utili

Oggi nella fattispecie ci concentreremo sulla lavatrice, che usiamo praticamente ogni giorno per pulire e profumare i nostri indumenti che indossiamo quotidianamente. Esiste infatti un semplice trucco, molto veloce, che consente di risparmiare sui consumi della lavatrice, portando conseguentemente ad un abnorme risparmio sulle prossime bollette dell’energia che vi arriveranno a casa: scopriamo insieme di cosa si tratta.

Si tratta del “trucco dello sportello”, e consiste nel lasciare lo sportello della lavatrice aperto, a seguito di ogni lavaggio che andiamo a effettuare, per circa un paio d’ore indicativamente. Così facendo, l’acqua presente all’interno avrà la possibilità di evaporare, e riusciremo a evitare la formazione di possibili muffe all’interno del cestello.

Questo andrà di conseguenza ad allungare la vita della lavatrice stessa: lo stesso concetto si può applicare benissimo anche al forno elettrico, per cui è molto consigliato non aprire lo sportello nel corso della cottura, dato che porterebbe a un calo della temperatura e conseguentemente uno spreco di energia, che possiamo benissimo evitare con i tempi che corrono.