Tablet, Xiaomi si butta nel mercato con questi: rivoluzione alle porte

L’azienda produttrice di Xiaomi, 18 aprile lancerà il tablet Pad 6 e la smartband Xiaomi Band 8: in arrivo delle novità mai viste prima.

Da poco è stata annunciata l’uscita dello Xiaomi 13 Ultra, lo smartphone con la fotocamera ad alte prestazioni. Questo modello rappresenta la novità più attesa di quest’anno, tuttavia, Xiaomi non si è di certo fermata qui. Il 18 aprile verranno presentate altre due chicche: il tablet Xiaomi Pad 6 e la smartband Xiaomi Band 8.

Per presentare i nuovi prodotti, la compagnia di Lei Jun ha creato un evento che verrà presentato in Cina, a Londra e in India. Questo lancio rappresenta una vera svolta per Xiaomi che, dopo mesi di attesa, è pronta a stupire il suo pubblico con due prodotti davvero innovativi, pronti a confermare anche sta volta, come il brand stia facendo passi da gigante in questo mercato.

In realtà, sulla smartband Band 8 non sappiamo molto, in quanto l’azienda si sta tenendo al sicuro dalle svariate indiscrezioni. Da le poche osservazioni che siamo riusciti a fare curiosando sull’estetica dell’accessorio, possiamo notare che non ha molto in comune con la precedente Xiaomi Brand 7 Pro, in quanto il display si presenta molto più ampio e con una forma molto più morbida e angoli smussati. Sul web si vocifera che la batteria ha una capacità maggiore alla precedente di 235 mAh, dettaglio che verrà sicuramente apprezzato dagli utilizzatori.

Per quanto riguarda lo Xiaomi Pad 6? Su questo modello l’azienda ha puntato davvero tanto, in quanto si è fatta attendere diversi mesi prima del lancio. Alcuni di voi ricorderanno che Xiaomi l’estate scorsa aveva già vociferato dell’uscita della serie Xiaomi Pad 6, tuttavia, questo non è accaduto, ma l’attesa è sicuramente servita in quanto i nuovo modello, o meglio due, presentano caratteristiche davvero incredibili.

Xiaomi 6 Pad e Xiaomi 6 Pad Pro: le indiscrezioni

Sul sito dell’azienda, ancor prima del lancio, sono state svelate alcune interessanti informazioni. Il design si presenta simile alllo Xiaomi 13 Ultra e se guardiamo attentamente la foto che raffigura la parte posteriore, noteremo un dettaglio incredibile: sono presenti due sensori fotografici e uno di questi sembrerebbe di 50MP, un valore mai visto nella storia dei tablet.

I due modelli saranno provvisti di pennino Smart Pen e una tastiera magnetica che si connetterà per mezzo di una porta USB 3.0. Entrambi presentano una schermata da 11 pollici LCD con risoluzione FHD+, frequenza di aggiornamento di 120Hz e compatibile con HDR10+ e Dolby Vision. Per quanto riguarda l’audio, entrambi i modelli presentano quattro autoparlanti sullo stereo.

Il processore, secondo alcune voci sul web, è diverso per i due modelli. Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 per Xiaomi Pad Pro e Qualcomm Snapdragon 870 per Xiaomi Pad 6. Secondo Digital Chat Station, Xiaomi Pad Pro ha 12 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione.