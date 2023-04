Intesa San Paolo, arriva la triste notizia: addio ai bancomat | ritiri impossibili

Nel corso dell’ultima decina di anni abbiamo assistito a un grande progresso dal punto di vista tecnologico, applicato in molti ambiti.

Basti pensare per esempio all’avvento di internet, che prima di tutto ha cambiato le carte in tavola all’interno di numerosissimi campi, citando prima di tutto l’introduzione dei social network (come per esempio Facebook, Instagram, Tik Tok per i più giovani e chi ne ha più ne metta), che volenti o nolenti hanno inevitabilmente cambiato le nostre vite, anche da un punto di vista della fruizione delle informazioni e del concetto di mass media, totalmente diverso a decine di anni fa.

L’avvento di internet ha inoltre spostato di molto la lancetta a favore dei pagamenti digitali, che al giorno d’oggi, complice il boom dei siti e-commerce (come per esempio Amazon, Mediaworld, Euronics, Unieuro, Trony e via dicendo), stanno prendendo sempre più piede, a sfavore dei contanti che vengono sempre meno utilizzati.

Al giorno d’oggi infatti siamo sempre più abituati a far uso delle nostre carte di credito o di debito per effettuare pagamenti online, in maniera facile e veloce, senza dover necessariamente far uso di contanti. Oltre a questo ricordiamo i pagamenti effettuati tramite chip NFC, che permettono di pagare per mezzo del proprio smartphone.

È proprio a tal proposito infatti che arrivano cattive notizie, soprattutto per quel che riguarda il territorio italiano. A partire dall’anno scorso, infatti, si sta verificando un cattivo trend che sta portando alla progressiva chiusura degli sportelli Bancomat in tutta Italia, soprattutto della banca Intesa San Paolo, con tutte le difficoltà del caso.

La chiusura dei Bancomat

Se questo cambiamento abbastanza rilevante non intacca poi così tanto le nuove generazioni, ormai abituate ai pagamenti elettronici e tutto ciò che ne è derivato, questo interessa però le fasce di popolazione più anziane. Gli anziani infatti sono tendenzialmente più abituato all’utilizzo del denaro in contanti, a scapito dei pagamenti elettronici o digitali.

Questa graduale riduzione del numero di sportelli Bancomat in Italia è un passaggio davvero significativo, dal momento che così facendo gli anziani saranno costretti conseguentemente a percorrere decine e decine di kilometri per raggiungere lo sportello più vicino a loro, per prelevare contanti.

Questa situazione è davvero drammatica, e il trend non accenna di certo a terminare quest’anno. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti a tal proposito da parte delle principali banche italiane, che siamo certi non tarderanno ad arrivare con comunicati stampa ufficiali nel corso delle prossime settimane o, eventualmente, mesi.