L’utilizzo di un termostato smart in grado di controllare la temperatura interna della casa può far risparmiare molti soldi

Di recente, in Germania, il Governo ha adottato un nuovo provvedimento che prevede l’obbligo, a partire dal 2024, di installazione di impianti di riscaldamento al 65% rinnovabili. Un decisione che manderà in pensione molti dei vecchi impianti, comprese le caldaie a gas.

La decisione dei tedeschi segue la scia dei nuovi obiettivi promossi dalla Commissione europea, con la riduzione delle emissioni entro il 2050 e la fine della dipendenza dal gas russo entro il 2030. Il momento ottimale per lanciare una svolta green che permetta anche di ridurre i costi in bolletta dopo i rincari degli ultimi anni.

A pesare sul bilancio delle famiglie italiane è soprattutto la spesa per il riscaldamento domestico, indispensabile durante i mesi più freddi. Ma i costi negli ultimi anni sono saliti esponenzialmente e d hanno reso la spesa insostenibile per alcuni nuclei familiari più fragili. Così le persone hanno fatto di necessità virtù ed imparato a risparmiare, dove possibile, adottando ogni accorgimento utile per farlo.

Evitare le dispersioni di calore, eliminare gli spifferi, sono solo alcuni dei consigli utili che si possono adottare per evitare inutili sprechi. Così come regolare la temperatura del riscaldamento non oltre i 20 gradi come previsto dalla normativa vigente per le strutture pubbliche. Se la temperatura non dovesse bastare, meglio prima controllare se ci sono inutili dispersioni di calore all’interno dell’appartamento.

Risparmiare con il termostato smart

Ulteriore strumento che potrebbe aiutare a risparmiare è il termostato smart che funziona grazie a un sensore integrato ad una centralina di comando. Il termostato smart è una soluzione che permette di rendere smart anche gli impianti di riscaldamento più datati.

Una volta impostata la temperatura sul termostato questo agirà autonomamente sulla caldaia per mantenerla costante. Una volta raggiunti i gradi desiderati il termostato comanda lo spegnimento della caldaia per evitare che consumi energia. I modelli più evoluti riescono a comandare la potenza della caldaia, in modo da non accenderla e spegnerla ogni volta, cosa che fa consumare più energia. Secondo alcune stime, il termostato smart può aiutare a ridurre i consumi di oltre il 35%.

La caldaia può essere collegata al termostato tramite filo o attraverso l’installazione di un modulo wi-fì. A sua volta il termostato può essere collegato allo smartphone e gestito tramite l’applicazione sviluppata dal produttore. Esistono anche dei termostati domotici che possono essere collegati al sistema di gestione di tutto l’impianto, questi permettono anche di impostare temperature diverse temperature a seconda della stanza.