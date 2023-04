Sicurezza online, questa è la soluzione a tutti i tuoi problemi: ti basta mettere in pratica queste direttive

Ecco alcuni consigli utili per risolvere tutti i problemi di privacy e sicurezza quando si naviga in rete.

Quello della sicurezza online è un tema sempre di grande attualità visto anche il grande numero di truffe che si consumano ogni anno a danno di, spesso, ignari cittadini. Questo perché in rete si sono spostati anche tutta una serie di servizi pubblici e privati. Basti pensare alla gestione dei conti correnti attraverso l’e-banking o ai vari siti per vendere e comprare beni di ogni tipo.

Solamente le truffe riguardanti le carte elettroniche hanno interessato oltre 2,8 milioni di italiani solo lo scorso anno. Per un danno economico stimato intorno al mezzo miliardo di euro. Le frodi si sono consumate attraverso una email nel 37% dei casi, un falso sito web nel 28,8% e con un sms nel 26,7%.

Il problema è che molti decidono di non denunciare, alcuni per vergogna di ammettere di essere stati truffati, altri perché magari la cifra sottratta è così bassa che non vale il tempo necessario per intraprendere la trafila della denuncia.

Questo comportamento però rende ancora più difficile il lavoro della Polizia Postale, che invita sempre a denunciare tempestivamente ogni tentativo di truffa, anche per evitare che possano cadere nei tranelli altre persone.

Come risolvere i problemi di sicurezza online

Per vedere garantita la propria sicurezza online sono diversi gli accorgimenti da adottare. Quello che sembra più banale, ma che in pochi seguono realmente, consiste nel non adottare la stessa password per tutti gli account di cui disponiamo. Questo perché se uno qualsiasi dei siti su cui si ha un account viene violato, gli hacker entreranno automaticamente in possesso della password, che potrebbe essere utilizzata per accedere ad altri account dello stesso utente.

Ecco perché è molto importante impostare, dove possibile, il sistema di autenticazione a due fattori, cioè quel meccanismo che permette di verificare l’accesso agli account con un secondo codice di sicurezza, che generalmente arriva sullo smartphone. In questo caso, anche se in possesso di nome utente e password, sarà quasi impossibile per gli hacker accedere.

Come detto in precedenza, molti tentativi di truffa arrivano tramite email, per questo il consiglio è controllare bene i mittenti dei messaggi che si ricevono anche quando compaiono nomi noti, come il proprio istituto bancario o Poste Italiane. Controllando il mittente, si vedrà che non corrisponde a un indirizzo ufficiale. In ogni caso, sempre meglio non cliccare sui link all’interno delle email sospette. Se ci sono dubbi, meglio recarsi direttamete sui siti ufficiali per effettuare i login. Ultimo consiglio, ricordarsi di tenere sempre aggiornati i propri dispositivi, smartphone, pc, tablet etc, perché spesso contengono correzioni importanti per le falle nella sicurezza dei sistemi.