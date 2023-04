Starlink, arriva la proposta agli italiani: prezzo fantastico

L’azienda di Elon Musk, ha deciso di abbassare in maniera significativa il prezzo dei servizi di Starlink: connessione a 15 euro al mese.

SpaceX ha portato curiosità e innovazione in tutto il mondo, grazie alla sua costellazione di satelliti che orbitano molto vicini alla terra, garantendo una rete internet ad alta velocità di trasmissione dati. A questo servizio non possiamo di certo paragonare la concorrenza, in quanto garantisce la miglior qualità mai vista fino adesso. L’unico ostacolo dell’Azienda di Elon Musk è il prezzo.

Il costo di Starlink

L’azienda non ha nulla da invidiare all’attuale concorrenza, tuttavia inizialmente, questo servizio era un lusso per pochi, in quanto, sia il servizio che l’acquisto del kit, si presentavano ad un prezzo davvero elevato.

Qualche mese fa SpaceX decide di abbassare i prezzi, in particolar modo in Italia, dove l’azienda sembra aver messo un occhio di riguardo. Un vantaggio tra i tanti è la possibilità di nolleggiare l’hardware anzichè acquistarlo. L’azienda ha inizialmente proposto un abbonamento mensile dimezzato: l’abbonamento da 99 euro è stato portato a 50 euro.

Dopo aver intravisto i primi risultati, Space X sta proponendo un servizio ancora più vantaggioso, che inoltre da la possibilità di nolleggiare l’hardware anzichè acquistarlo. Con soli 15 euro al mese è possibile usufruire del servizio, tutto questo senza alcun vincolo di tempo. Se inoltre si desidera acquistare l’hardware, il prezzo attuale è di 300 euro anzichè 450.

Starlink a 15 euro mensili: i dettagli

Un’offerta senza precedenti, che SpaceX ha riservato ai suoi abbonati, ma anche ai nuovi clienti. L’azienda ha inoltrato un Email a tutti gli abbonati per informarli della novità, tuttavia è bene sapere che pur non essendoci vincoli di tempo, esistono dei limiti contrattuali e dei costi aggiuntivi per aderire a tale offerta.

In primo luogo è bene sapere che l’abbonamento a 15 euro mensili è disponibile solamente per la connessione residenziale, la promozione non è quindi compatibile per i servizi marittimi, mobile, roaming e neanche per gli utenti business. Per qunto riguarda la sottoscrizione, rimane a cadenza mensile, dando la possibilità al cliente di disdire il servizio in qualsiasi momento.

Al costo del nolleggio o del acquisto dell’hardware, bisogna aggiungere le spese di spedizione. Anche in questo caso l’azienda SpaceX ha deciso di ridurne notevolmente il costo, passando dagli iniziali 60 euro a gli attuali 24 euro di spedizione. Nel caso di disdetta, la connessione sarà disponibile fino alla fine del mese, dopodiché verranno messi a disposizione 30 giorni per restituire l’attrezzatura in buone condizioni.