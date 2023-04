Netflix, l’addio è definitivo: è arrivata la notizia che nessuno credeva vera

L’avvento di internet ha certamente cambiato le carte in tavola e apportato diversi progressi da un punto di vista tecnologico. Basti pensare ad esempio all’introduzione dei social network (come per esempio Facebook, Instagram, Tik Tok e chi ne ha più ne metta), seguito poi dall’avvento degli smartphone.

Oltre a questo, ricordiamo in particolare l’introduzione delle principali piattaforme di streaming, che hanno in un certo senso rivoluzionato il mondo dell’intrattenimento audiovisivo, permettendo la fruizione di contenuti on-demand (sia per le serie tv che per i film) dietro il pagamento di un canone mensile, riuscendo così a soppiantare in toto i sistemi di videonoleggio (come Blockbuster et similia) che regnavano fino a quel tempo.

Tra le principali piattaforme di streaming ricordiamo in particolare Netflix, seguito subito dopo da Amazon Prime, Disney Plus, Apple TV+, Paramount Channel, e via dicendo.

Oggi nello specifico andremo a concentrarci su Netflix, che rappresenta senz’ombra di dubbio il capostipite di tutte le piattaforme principali di streaming.

Purtroppo arrivano notizie non esattamente piacevoli per gli utenti iscritti a questa celebre piattaforma di streaming: a partire dallo scorso mese di marzo, infatti, gli utenti non avranno più la possibilità di condividere il proprio account Netflix con molte persone.

Fino a poco tempo fa c’era infatti quest’usanza per cui molti utenti tendevano a condividere il proprio account con altre 4 o 5 persone, in modo da ridurre sensibilmente i costi del proprio abbonamento a Netflix, e riuscire perfino a godere del piano d’abbonamento più costoso tra tutti, che prevede tra le altre cose la fruizione dei contenuti audiovisivi in 4K, sia per le serie tv che per i film.

Il futuro di Netflix

Da marzo in poi, quindi, la condivisione della password del proprio account Netflix sarà possibile unicamente tra persone che fanno parte dello stesso nucleo famigliare, così da contrastare questo trend che aveva interessato la piattaforma di streaming fino a poco tempo fa, minando così la possibilità per milioni e milioni di utenti di risparmiare cifre significative per il proprio abbomanento mensile o annuale.

Dunque da questo momento ogni utente dovrà possedere un proprio abbonamento specifico, senza la possibilità di condividerlo con altri utenti. Ovviamente la reazione da parte degli utenti è stata immediata, e molti hanno minacciato addirittura di disiscriversi dal proprio abbonamento a Netflix, causando non poche perdite per la compagnia.

Non ci resta dunque che attendere le prossime settimane o mesi, per vedere se ci sarà un eventuale dietrofront da parte di Netflix in merito alla condivisione degli account.