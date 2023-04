Telepass, finalmente diventa gratis: enorme vittoria per il popolo

Telepass ha riservato un’offerta esclusiva per alcuni dei suoi clienti: 30% di sconto, più azzeramento del canone.

Telepass, dalla sua nascita, è diventato un pilastro per il pagamento elettronico, in quanto garantisce numerosi servizi, tra cui il passaggio automatico al casello autostradale.

Telepass è stato uno dei primi sistemi di pagamento elettronico, utilizzato in tutta Europa. La sua nascita risale agli anni ’90, e ad oggi permette a milioni di clienti di addebitare i costi dei propri servizi direttamente sul proprio conto corrente associato alla targa, per mezzo di una fattura cartacea o elettronica.

Tale servizio, è conosciuto principalmente per il tragitto autostradale, tuttavia Telepass ha una lista numerosa di servizi per il cittadino e le aziende. Con questo sistema è possibile evitare numerose operazioni che richiederebbero tempo, come il pagamento delle aree di sosta e il ticket dei parcheggi. Da qualche anno è possibile utilizzarlo anche per alcune tratte autostradali in Europa. Ad oggi Telepass è diventato un vero e proprio colosso, fornendo ulteriori servizi come la gestione delle spese del carburante e delle flotte aziendali, l’accesso a zone preferenziali, nonché la manutenzione della propria auto.

Nonostante l’introduzione di questi nuovi servizi, Telepass offre ai propri clienti delle promozioni mirate, che permettono al cliente, oltre alla comodità del servizio, una maggiore convenienza e risparmio. I vantaggi a disposizione hanno davvero superato le aspettative dei clienti.

Le promozioni vantaggiose di Telepass

Quando si parla di Telepass, questo servizio viene spesso associato all’aggettivo “comodità”, in realtà i clienti possono accedere a numerosi sconti sulle tariffe. In questo articolo parliamo della promozione più gettonata, e in questo caso riguarda i motociclisti. In realtà, lo sconto è già presente dal 2017, dopo che è stato concordato dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, assieme ad Aiscat.

Si tratta dello “Sconto Moto”, che prevede una riduzione del 30% sulle tariffe autostradali in tutto il territorio nazionale. Per usufruire di tale agevolazione, è necessario associare il dispositivo ad un solo motoveicolo. Per chi possiede una moto, le novità non sono finite qui: ai clienti Telepass Family, verrà azzerato il canone mensile, per tutti coloro che hanno attivo lo sconto moto e sono già titolari delle offerte Telepass Pay (Tplus, TPass o Telepass Pay X). Se non sei ancora cliente, basterà attivare il tuo nuovo contratto per aderire al canone gratuito.

Per attivare l’offerta Telepass alla targa della tua moto, sarà sufficiente entrare sul portale www.telepass.com e inviare l’apposito modulo presente sul sito, o in alternativa è possibile attivare l’offerta recandosi presso un Punto Blu, Telepass Store o un Centro di servizi Telepass.