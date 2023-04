Playstation, ritorna la portatile: potrai usarla dove e quando vuoi

Da ormai più di due anni a questa parte, finalmente la nuova generazione di console ha faccio breccia nelle case di milioni e milioni di giocatori, sparsi in tutto il mondo.

Tra Xbox Series X e PlayStation 5, ce n’è davvero per tutti i gusti, riuscendo a soddisfare le esigenze e i gusti personali di ogni giocatore, in termini di lineup delle rispettive console. Dopo il periodo della pandemia, che è stato contraddistinto da un’enorme difficoltà di reperimento, finalmente entrambe le console di nuova generazione sono disponibili praticamente immediatamente, senza dover necessariamente acquistare dei bundle con titoli appositi.

Le ultime voci di corridoio in merito a una nuova console verrebbero proprio da Sony: si parlerebbe in questo caso di una console portatile, che rappresenterebbe a tutti gli effetti la terza reiterazione portatile per Sony dopo PlayStation Portable e PS Vita, che sono ormai fuori commercio da un bel po’ di anni.

Al momento non conosciamo alcunché in merito a questa nuova console di Sony, né in merito al suo nome ufficiale né alla sua ipotetica data d’uscita. L’unica cosa che probabilmente conosciamo attualmente è il suo nome in codice, che sarebbe Q Lite.

Stando a quanto riportato dal celebre portale videoludico Insider Gaming, la nuova console portatile di casa Sony non richiederebbe il cloud gaming, ma andrebbe a utilizzare il Remote Play, un’interessantissima funzionalità che è stata recentemente introdotta da Sony per l’integrazione con la “sorella maggiore” Playstation 5.

I dettagli della nuova console

Per far uso di Sony Q Lite sarà dunque necessario essere in possesso di una connessione a internet, che permetterà nella fattispecie di fruire di sessioni di gameplay alla risoluzione 1080p (corrispondenti al Full HD), con 60 frame al secondo. In base a quanto trapela da alcuni esponenti di Insider Gaming, la console presenterebbe molte somiglianze con DualSense, ovvero il controller di PlayStation 5 che presenta il feedback aptico e tante altre funzionalità inedite.

Oltre a questo, Sony Q Lite sarebbe dotata di un display da 8 pollici. Troviamo infine i classici tasti che troviamo all’interno di pressoché qualunque dispositivo portatile di questo tipo, come per esempio i due tasti per la regolazione del volume, gli altoparlanti laterali e l’uscita jack per le cuffie.

Queste sono le uniche informazioni che conosciamo in merito a Q Lite al momento. Non ci resta dunque che attendere per avere ulteriori informazioni a tal proposito, eventualmente attraverso un comunicato stampa o un trailer di PlayStation, che siamo certi non tarderà ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.