Casa fresca senza aria condizionata e a costo zero: ti basta fare queste semplici mosse

Tra tutte le problematiche più significative che stanno affliggendo l’Italia e, più in generale, l’Europa, il caro energia rientra sicuramente tra queste.

È da circa un anno, infatti, che questa situazione è iniziata partendo dai conflitti in Ucraina, che hanno decisamente cambiato (in senso negativo, purtroppo) le carte in tavola per quanto riguarda il piano economico ed energetico del continente.

Sul piano meramente economico citiamo in particolare gli aumenti per quanto riguarda i prodotti alimentari, che si sono successivamente tradotti in un’inflazione mai vista prima d’ora a livello del settore alimentare. Oltre a questo, poi, si sono susseguiti i continui rialzi del costo dell’energia, sia per quel che riguarda l’energia elettrica che per il gas metano. Sono stati proprio questi rialzi a costringere di conseguenza le principali compagnie fornitrici d’energia ad aumentare il costo delle relative bollette di entrambe le tipologie di energia.

In questo clima parecchio difficile e complicato, fortunatamente l’intervento da parte dei principali governi europei è stato celere e immediato. Nel caso del governo italiano, per esempio, ricordiamo tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali per incentivare all’acquisto di un elettrodomestico di nuova generazione. Questi infatti sono caratterizzati da un’alta classe d’efficienza energetica e da consumi notevolmente ridotti, e quindi permettono di risparmiare cifre significative alla fine dell’anno.

Oltre a questo citiamo, grazie al decreto Aiuti-Bis e il decreto Aiuti-Ter, il bonus 150 euro, detraibili in questo caso direttamente dal costo delle bollette mensili dell’energia, sia per quanto riguarda l’elettrica che il gas metano. Purtroppo tutto ciò non è bastato per tantissime famiglie italiane, che nonostante i preziosi aiuti da parte dello stato e delle regioni faticano spesso e volentieri ad arrivare alla fine del mese, soprattutto nel caso in cui siano composte da 5 o più membri al loro interno e percepiscano un solo reddito.

Accorgimenti utili

È per questo che oggi abbiamo deciso di fornirvi qualche accorgimento utile per risparmiare energia elettrica, e conseguentemente avere risparmi considerevoli alla fine del mese. In particolare vi offriamo una valida alternativa al condizionatore, per rinfrescare il vostro ambiente di casa soprattutto nel corso dei mesi estivi più torridi, rappresentati rispettivamente da luglio e agosto.

Uno dei primi consigli è quello di tenere le tende e le finestre rigorosamente chiuse, in modo tale da isolare il più possibile l’ambiente domestico dall’afa estiva. Per la sera invece la situazione contraria è quella più indicata, cercando quindi di tenere aperte le finestre, così da far passare l’aria fresca.

Oltre a questo ricordatevi di spegnere le luci e i diversi elettrodomestici e dispositivi elettronici presenti in casa (come per esempio le console di videogiochi e i PC) che riscaldano molto l’ambiente circostante e quindi aumentano conseguentemente la temperatura. Con questi piccoli e semplici accorgimenti, riuscirete ad avere una casa più fresca a costo praticamente pari a zero.