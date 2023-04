Apple, grandi guai per il colosso: sanzioni pesantissime in arrivo

L’antitrust Tedesco sta tenendo sotto torchio la compagnia Apple, in quanto è accusata di attuare pratiche illegali sul controllo dei clienti e della concorrenza.

Le mosse di Apple non convincono l’antitrust tedesco, motivo per cui, ha deciso di tenere sotto controllo il colosso mondiale per i prossimi cinque anni. L’accusa sarebbe riferita al controllo che Apple riesce a ottenere per mezzo delle sue App: questo ecosistema risulta un subdolo mezzo per controllare le mosse della concorrenza, nonché i dati personali dei propri clienti.

L’accusa per il momento è poco esplicita, in quanto servono prove tangibili di tale violazione, ma l’antitrust ha già ricevuto numerosi input che hanno dato modo di indagare sulla questione.

Il sistema IOS, secondo l’antitrust, non permette il controllo decisionale dei dati personali ai propri clienti, prendendo così il controllo assoluto dell‘App Store. Un altro fattore sospetto è la decisione di Apple di fornire le applicazioni già preinstallate. Bisognerà quindi valutare se questa metodologia penalizza di gran lunga i sviluppatori di app .

Oltre a questo fattore, Bundeskartellamt sta analizzando il sistema antitracciamento, dopo che diverse aziende pubblicitarie hanno lamentato la recente soluzione di IOS 14.5, che prevede l’autorizzazione dei dati personali a scopo pubblicitaro. Questa misura restrittiva, che ha il compito di proteggere la privacy, ha avuto degli effetti devastanti sul fatturato ottenuto dalle aziende per mezzo della pubblicità. Il sistema di Apple non a caso, sfugge da questi tracciamenti in quanto gli utenti sono costretti ad utilizzare le app apposite, che casualmente, vengono tracciate per impostazione predefinita, non lasciando all’utente la libertà di scelta.

L’accusa: Il potere di Apple sulla concorrenza

“Apple detiene una posizione economica di potere su tutti i mercati, il che le dà un margine d’azione non sufficientemente controllato dalla concorrenza “, dichiara il presidente del Bundeskartellamt Andreas Mundt, facendo notare quanto il potere di questo colosso potrebbe avere dei risvolti negativi sull’intero mercato.

Il rischio afferma, riguarderebbe tutto l’ecosistema globale: “Sulla base dei suoi dispositivi mobili come l’iPhone, Apple controlla un ampio ecosistema digitale che è di grande importanza per la concorrenza non solo in Germania, ma in tutta Europa e nel mondo”.

Il presidente conclude, scrivendo quali movimenti di Apple verranno messi sotto la lente d’ingrandimento. “Attraverso i suoi sistemi e market, quindi iOS e App Store, Apple detiene una posizione chiave per l’accesso all’ecosistema e ai clienti Apple. Questa mossa ci consente di prendere provvedimenti e vietare in maniera efficace le pratiche anticoncorrenziali”.