Lavatrice, sai che va pulita? Ecco il semplice trucco della nonna

Sappiamo bene ormai quanto il caro energia si stia diffondendo praticamente a macchia d’olio non solo in Italia, ma praticamente su tutto il continente europeo, con tutte le conseguenze del caso. Il tutto è succeduto ai conflitti in Ucraina, che hanno chiaramente portato delle conseguenze sul piano economico ed energetico.

La conseguenza senz’ombra di dubbio più importante e significativa in tal senso è l’aumento spropositato del costo dell’energia, sia nella sua forma di gas metano che, soprattutto, nella forma di energia elettrica. Nonostante tutti questi continui rialzi e aumenti da parte delle principali compagnie fornitrici d’energia, al giorno d’oggi utilizziamo ancora assiduamente gli elettrodomestici. Tra forno elettrico, forno a microonde, frigorifero, lavatrice, asciugatrice e chi ne ha più ne metta, sono davvero tantissimi e variegati gli elettrodomestici di cui facciamo uso per svolgere le più disparate mansioni all’interno del nostro ambiente domestico.

Oggi in particolare ci concentreremo sulla lavatrice, elettrodomestico che utilizziamo quotidianamente per pulire i nostri indumenti e profumarli. Dobbiamo tenere a mente che anche la lavatrice, come per tutti gli altri elettrodomestici, va regolarmente pulita per una buona manutenzione, che altrimenti potrebbe eventualmente portare alla compromissione del dispositivo stesso: scopriamo insieme come pulirla in modo semplice e veloce.

Nel caso infatti in cui una lavatrice sia poco pulita, questo può portare alla formazione di incrostazioni di calcaree al suo interno, oltre che a consumare maggiori quantità di energia e detersivo rispetto a una situazione normale, in cui viene regolarmente pulita, portando conseguentemente anche a un maggior rischio di rottura dell’elettrodomestico stesso.

Innanzitutto il primo consiglio che possiamo fornirvi a tal proposito è quello di eseguire un lavaggio a vuoto a una temperatura mediamente alta (compreso a cavallo rispettivamente tra i 60 e i 90 gradi centigradi) a cadenza mensile, in modo da prevenire che si formino i cattivi odori.

Accorgimenti utili

Per quanto riguarda la formazione di calcare all’interno della lavatrice, è bene pulire questo elettrodomestico servendosi rispettivamente di aceto e bicarbonato di sodio, così da eliminare tutte queste formazioni indesiderate a livello rispettivamente del filtro, del cestello e delle vaschette in cui riporre il detersivo.

Dovremo prima di tutto estrarre la vaschetta in cui immettiamo il detersivo, per poi metterla in un ammollo all’interno di una bacinella, che andremo a riempire rispettivamente con aceto bianco e acqua rigorosamente calda. Lasceremo a questo punto agire l’aceto bianco per circa un’ora, trascorsa la quale potremo passare una spugnetta in ogni parte della vaschetta, per poi reinserirla successivamente all’interno del vano da cui l’abbiamo estratta.

Per le parti esterne della lavatrice, invece, consigliamo una soluzione a base di acqua calda e limone (o in alternativa il bicarbonato di sodio), che sarà efficace anche sulla parte in vetro esterna dell’oblò.