Risparmio, con questa semplice mossa riesci a tenerti 6€ al giorno: a fine anno sei ricco

La situazione economica ed energetica non è di certo tra le più floride che abbiamo mai vissuto, sia per quanto riguarda l’Italia che l’Europa in generale.

I primi veri problemi in tal senso si sono verificati a seguito dello scoppio del conflitto bellico in Ucraina, che si è trascinato dietro alle sue spalle delle conseguenze non da poco che si sono diffuse successivamente a macchia d’olio su tutta l’Europa in generale.

Basti ricordare per esempio l’aumento sconsiderato dei prezzi di moltissimi prodotti alimentari, tra cui per esempio l’olio di semi di arachidi, che hanno segnato e contraddistinto un’inflazione mai vista prima a livello del settore alimentare.

A questo si va ad aggiungere poi un aumento, sempre derivante dal conflitto in Ucraina, del costo dell’energia, sia nella forma di gas metano che nella forma di energia elettrica. È stato in questo quadro complesso e intricato che, giustamente, le principali compagnie fornitrici d’energia si sono ritrovate praticamente costrette ad aumentare il costo relativo delle bollette dell’energia, per entrambe le sue forme.

In questo clima difficile, fortunatamente gli stati europei hanno partecipato attivamente con diversi provvedimenti, col fine ultimo di venire in aiuto alle fasce di popolazione più bisognose. Nel caso del governo italiano, per esempio, citiamo innanzitutto il bonus energia da 150 euro, detraibile direttamente dal costo delle bollette mensili dell’energia elettrica e del gas metano, così come tutte le agevolazioni previste per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione, i quali consentono risparmi significativi per via dei loro consumi ridotti.

Come risparmiare

Purtroppo tutti questi aiuti e agevolazioni non sono stati sufficienti per milioni e milioni di famiglie italiane, che si trovano spesso ad arrivare a fatica alla fine del mese, soprattutto nel caso in cui sono composte da 5 o più membri al loro interno, e percepiscano eventualmente un solo reddito. È proprio sulla base di questo che oggi vi forniremo alcuni consigli in merito per risparmiare fino a 6 euro al giorno, e conseguentemente riuscire a pagare più agevolmente le bollette mensili dell’energia, senza rischiare così di ritrovarsi in difficoltà alla fine del mese.

Tra i consigli principali che possiamo darvi è quello di prediligere il fai da te, quando ad esempio si tratta di rifornire la propria macchina del combustibile, che sia il gasolio o la benzina. Oltre a questo, un altro accorgimento molto utile è quello degli oggetti di seconda mano: esistono infatti molti negozi che presentano abiti usati (ma in condizioni più che ottime) che consentono di risparmiare cifre significative.

Infine vi consigliamo di fumare di modificare alcune delle abitudini più costose che esistano, come per esempio il fumo di tabacco, che rappresenta un canone mensile molto dispendioso.