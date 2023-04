Intesa San Paolo, la devastazione infermabile: bancomat chiusi | Non si potrà più ritirare

Nel corso degli ultimi 20 anni il progresso tecnologico ha senz’ombra di dubbio portato a dei significativi cambiamenti a livello della vita quotidiana.

Uno dei cambiamenti più importanti risiede sicuramente nel passaggio, graduale ma continuo, dal pagamento in contanti all’utilizzo sempre più frequente dei pagamenti elettronici, per mezzo della carta di credito o carta di debito.

A questo si è poi aggiunta l’introduzione del chip NFC, il quale permette di pagare in maniera veloce (e soprattutto sicura) i prodotti che acquistiamo presso gli esercizi commerciali fisici, senza dover necessariamente strisciare come facevamo in precedenza con le carte di credito.

Purtroppo arrivano brutte notizie per alcune persone che, fino ad oggi, utilizzavano ancora frequentemente il denaro in contanti per qualsiasi pagamento nella vita quotidiana. A partire dall’anno scorso, infatti, abbiamo assistito ad una sempre più graduale riduzione e chiusura degli sportelli Bancomat, che via via stanno progressivamente chiudendo in tutta Italia.

Questa situazione risulta particolarmente difficile soprattutto per chi, come nel caso degli anziani, necessita di prelevare denaro in contanti presso lo sportello più vicino. In quest’annosa situazione, dunque, gli anziani saranno costretti a percorrere decine e decine di kilometri, così da arrivare allo sportello Bancomat più vicino in cui avere la possibilità di prelevare denaro in contanti.

Il futuro degli sportelli

Sappiamo bene infatti quanto oggi, più che mai, si sta affermando la realtà dei sistemi digitali e dell’home banking, che consente ai clienti delle banche di gestire il proprio conto corrente e le proprie finanze semplicemente attraverso un’app (scaricabile gratuitamente per entrambi i rispettivi sistemi operativi, Android e iOS) presente sul proprio smartphone, senza la necessità di recarsi fisicamente presso la propria filiale bancaria di riferimento.

Una delle ultime notizie a tal proposito interessa in particolare la chiusura della filiale Intesa San Paolo a Collodi, una frazione di Pescia, in provincia di Pistoia. A prender parola è stata Valentina Maiorello, facente parte del direttivo della divisone di Pescia di Fratelli d’Italia, che si è mostrata dalla parte dei cittadini, andando contro le banche e i loro (ovvi) interessi nel massimizzare i loro guadagni, a discapito dell’interesse del cittadino, che così facendo si trova spesso e volentieri in seria difficoltà, dal momento che gli sportelli Bancomat più vicini distano anche decine di kilometri.

Il trend della chiusura progressiva degli sportelli Bancomat sta purtroppo continuando inesorabilmente, e non accenna di certo a fermarsi. Non ci resta dunque che attendere per vedere come evolverà ulteriormente la situazione, nel corso delle prossime settimane o mesi.