Gli alieni escono allo scoperto: arriva un segnale radio da questo pianeta

Un segnale radio intercettato dagli scienziati proveniente direttamente da un altro pianeta molto simile alla terra.

C’è vita oltre la terra? Da sempre gli studiosi cercano di dare una risposta a questa domanda che, nel frattempo, ha ispirato libri e conquistato il pubblico di Holliwood con film mozzafiato.

Nell’universo si stimano esistere oltre cento miliardi di galassie e le migliori tecnologie terrestri sono impostate per riuscire ad intercettare segnali dallo spazio. La ricerca della Nasa sull’intelligenza oltre la Terra si baserebbe sul presupposto che gli extraterrestri abbiano sviluppato delle tecnologie radio simili a quelle create dagli umani.

Una cosa impossibile da confermare e per questo gli scienziati non possono che procedere per tentativi. Secondo Adam Frank, astrofisico dell’Università di Rochester, che si occupa proprio di studiare i segnali provenienti dallo spazio, “il lavoro non riguarda la comunicazione con gli alieni, né ha lo scopo di contribuire alla ricerca sulle trasmissioni radio extraterrestri”.

I telescopi di tutto il mondo sono puntati verso il cielo, non alla ricerca di chiamate dirette, ma cercando di captare tra miliardi di frequenze contemporaneamente i segnali la cui origine non può essere spiegata solo da fenomeni celesti.

Il segnale alieno da un altro pianeta

Proprio di recente, durante la ricerca di pianeti potenzialmente abitati, è stato rilevato un segnale radio particolare proveniente da un pianeta non molto distante dalla Terra. A catturarlo, è stato il radiotelescopio Kark G. Jansky Very Large Array, situato in New Mexico e gestito dal National Radio Astronomy Observatory.

Il segnale proverrebbe dall’esopianeta YZ Ceti b, che orbita intorno alla stella nana rossa YZ Ceti, distante circa 12 anni luce dalla Terra. Per caratteristiche il pianeta è molto simile al nostro ed è anche dotato di un’atmosfera. Motivo per cui, immediatamente, il pensiero è andato alle tante pellicole che hanno stupito gli spettatori di tutto il mondo, nella speranza di trovarsi davanti a una scoperta epocale.

Il risultato dello studio, pubblicato su Nature Astronomy, ha dimostrato che non si tratta di nessun segnale proveniente da una forma di vita aliena. Probabilmente il segnale è stato provocato dall’interazione tra il campo magnetico del pianeta YZ Ceti b e la stella intorno alla quale orbita. Il magnetismo, infatti, è uno scudo che protegge la Terra, dalle particelle radioattive del Sole, che renderebbero la sopravvivenza impossibile sul pianeta. Per questo la presenza di un campo magnetico è una caratteristica impostante nella ricerca di altre forme di vita.