Frigorifero, da oggi sistemalo in questo preciso ordine: eviti finalmente i costi in bolletta

Come organizzare il frigorifero per far conservare meglio i cibi e, contemporaneamente, ridurre i consumi così da risparmiare sulla bolletta.

Il frigorifero è uno degli elettrodomestici più importanti perché è il posto in cui si conservano gli alimenti che mangiamo ogni giorno. Se il frigorifero non funziona correttamente, i cibi conservati all’interno potrebbero deteriorarsi più velocemente e portare anche danni alla salute se consumati.

Sistemare correttamente gli alimenti all’interno, è il primo passo per prevenire spiacevoli inconvenienti. All’interno del frigorifero la temperatura è diversa, motivo per cui ogni cibo ha una collocazione appropriata, in cui umidità e temperatura sono più indicate.

Nella parte bassa la temperatura è più alta, ed infatti è il posto in cui si trova il cassetto per la frutta e la verdura. Una temperatura troppo bassa, potrebbe far congelare questi alimenti alterandone sia il sapore, sia le proprietà nutritive. Le pietanze già cucinate, per esempio, hanno bisogno di più freddo e andrebbero riposte nella parte alta del frigorifero.

Nei ripiani centrali, invece, sono adatti a prodotti come salumi, dolci o latticini, ma anche alimenti crudi come carne o pesce. Lateralmente, nella porta, la temperatura è più alta, quindi adatta a bevande, bottiglie d’acqua, salse, o altre cose che non hanno bisogno di temperature troppo basse.

Sistemare il frigorifero per risparmiare

Un frigorifero ben organizzato e pulito risulta sicuramente più efficiente e per questo tende a consumare anche meno energia. La collocazione corretta degli alimenti facilita il, cosiddetto, circolo del freddo che, se interrotto, può causare non pochi problemi e può danneggiare l’integrità dell’elettrodomestico. Per esempio, la presenza di ghiaccio sul fondo del frigo o nel congelatore è sintomo di una cattiva gestione, per questo va sbrinato e rimosso per ripristinare la normale funzionalità.

Anche impostare correttamente la temperatura è un aspetto importante per ridurre i consumi i. 4 gradi sono più che sufficienti per garantire agli alimenti una corretta conservazione e, contemporaneamente, ridurre gli sprechi. Per mantenere la temperatura costante basta non aprire la porta in continuazione e solo per il tempo necessario.

Impostare una temperatura più bassa, non solo può danneggiare gli alimenti ma rischia anche di mettere sotto sforzo il motore, con la conseguenza che il frigorifero consumerà di più e durerà molto meno tempo. Altro trucco per risparmiare consiste nell’evitare di posizionare l’elettrodomestico sulle pareti di casa esposte a Sud, perché sono quelle dove si accumula più calore e durante i mesi estivi può mettere ulteriormente sotto sforzo il motore.