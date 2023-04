Superbonus, arriva la norma che fa paura: niente sarà più come prima

Come ben saprete ormai da tempo, il caro energia è senz’ombra di dubbio un problema reale e tangibile che sta interessando non solo l’Italia, ma tutta l’Europa.

Tutta questa gravosa situazione è incominciata circa 12 mesi fa, all’esordio dello scoppio dei conflitti in Ucraina, che hanno inevitabilmente portato dietro di sé delle conseguenze non da poco sul lato economico ed energetico.

Prima di tutto possiamo citare per esempio l’aumento che si è verificato nel costo delle materie prime alimentari, come l’olio di semi di arachidi e altri prodotti affini, che hanno inevitabilmente portato ad un’inflazione generale a livello dell’intero settore alimentare.

A questo si è accompagnato poi un rialzo sconsiderato per quel che riguarda i costi dell’energia in entrambe le sue forme, sia elettrica che del gas metano. È stato proprio questo a mettere in ginocchio e costringere le principali compagnie fornitrici d’energia, che si sono ritrovate così obbligate ad aumentare di tutto riflesso il costo delle relative bollette dell’energia.

Le nazioni europee sono state fortunatamente coese in questa situazione, e hanno provveduto attivamente con diversi provvedimenti, atti proprio a fronteggiare il caro energia e venire incontro alle fasce di popolazione più deboli. Tra i provvedimenti principali messi in atto per quel che riguarda il governo italiano, ricordiamo in particolare il bonus da 150 euro, che possono essere detratti senza problemi dal costo delle bollette mensili, così come tutte la agevolazioni e detrazioni fiscali per chiunque fosse eventualmente intenzionato all’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione, i quali consentono un risparmio considerevole sulle bollette dell’energia, dati i consumi ridotti.

Cambiamenti in arrivo

Uno degli aiuti principali, oltre a questi, è stato il Superbonus 110%, che ha permesso a milioni di famiglie italiane di realizzare un impianto fotovoltaico all’interno della propria abitazione domestica con un rimborso quasi totale sui costi necessari per la realizzazione.

Purtroppo arrivano brutte notizie a tal proposito, dal momento che stanno per arrivare nuove norme in merito al Superbonus. In particolare si tratta di una vera e propria proroga per quel che riguarda i tempi necessari alla ristrutturazione delle villette, che arriverebbe così a 6 mesi. Oltre a questo, è previsto per i prossimi mesi una cessione del credito previsto dal Superbonus, con il disegno di legge che è già stato approvato in Senato.

La situazione dunque non si prospetta tra le più rosee: non ci rimane dunque che attendere le prossime settimane, per vedere come questa evolverà nel corso del tempo, sperando in un ripristino di tutte le agevolazioni.