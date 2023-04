Scaldabagno, accendilo sempre in quest’orario preciso: dimezzi la bolletta e sei felice

È una situazione davvero complicata e difficile da affrontare, sia per quanto riguarda noi italiani che per la comunità europea in generale.

Il caro energia è infatti una delle problematiche senz’ombra di dubbio più significative e rilevanti del panorama europeo: il tutto è iniziato circa un anno fa, in concomitanza con lo scoppio della guerra in Ucraina, che ha inevitabilmente portato delle conseguenze sia sul piano economico che energetico.

In primis ricordiamo l’aumento sconsiderato del costo dei prodotti alimentari, come per esempio l’olio di semi di arachidi, che hanno portato conseguentemente ad un’inflazione a livello del settore alimentare in generale. A questo si è poi aggiunto il rialzo del costo delle bollette dell’energia in entrambe le sue forme, rispettivamente elettrica e del gas metano. È stato proprio questo a costringere le principali compagnie fornitrici d’energia (come Enel Energia, nel caso del territorio di pertinenza italiano) ad aumentare come diretta conseguenza il costo delle bollette dell’energia, con tutto il malcontento che poi ne è derivato tra tutti i cittadini europei.

In questo clima assolutamente difficile, fortunatamente l’intervento da parte dei governi è stato celere e rapido: nel caso del governo italiano ricordiamo per esempio l’introduzione del bonus energia pari alla somma di 150 euro, cifra che può essere detratta senza problemi dal costo delle bollette mensili dell’energia.

Oltre a questo ricordiamo in particolare tutte le agevolazioni e detrazioni previste per l’eventuale acquisto di elettrodomestici, possibilmente ad alta classe d’efficienza energetica. Questi ultimi, infatti, sono caratterizzati da consumi sensibilmente ridotti rispetto agli elettrodomestici tradizionali, e permettono dunque di risparmiare cifre importanti alla fine dell’anno. Malgrado tutti questi preziosi aiuti, ancora tante famiglie italiane rischiano tutt’ora di incorrere nella soglia di povertà, proprio nel tentativo di sostenere queste bollette così gravose.

Consigli utili

Ecco quindi che oggi abbiamo deciso di fornirvi degli accorgimenti utili, in modo tale da consumare meno energia, e conseguentemente risparmiare alla fine del mese. Oggi in particolare ci concentreremo sullo scaldabagno, che permette per l’appunto di avere acqua calda all’interno del nostro ambiente domestico.

La nostra raccomandazione, nella fattispecie, consiste nel prediligere essenzialmente determinate fasce d’orario nell’utilizzo dello scaldabagno. Sappiamo bene, infatti, come il costo dell’energia vari in base alla fascia oraria d’appartenenza.

Proprio alla luce di questo vi consigliamo quindi di utilizzare lo scaldabagno preferibilmente durante le ore serali e nei fine settimana, in modo tale da spendere il meno possibile alla fine del mese per il pagamento delle rispettive bollette. Oltre a questo, un altro consiglio molto utile è quello di fare la doccia anziché il bagno, così da risparmiare acqua.