Doccia intasata, con questo metodo risolvi in 2 minuti: ti bastano pochi spiccioli

Uno dei metodi che più frequentemente utilizziamo per lavarci, oltre al bagno, è senz’ombra di dubbio la doccia. Questo è sicuramente il metodo di lavaggio ad oggi più indicato, andando a considerare soprattutto i tempi che corrono, con il caro energia che sta dilagando in tutta Europa, e con le risorse energetiche che scarseggiano sempre più.

Può capitare benissimo a tutti, nel lavarsi, che si possa eventualmente intasare la doccia, per cui è richiesto di sturarla: i motivi alla base di questo intasamento sono i più molteplici, e vanno dalle ciocche di capelli, o altri oggetti che possono eventualmente andare ad intasare la doccia stessa. Fortunatamente abbiamo a disposizione numerosissimi metodi per evitare o comunque risolvere questa problematica, ma più il procedimento è rapido, meglio sarà per la doccia.

Una delle conseguenze più significative nel caso in cui la doccia si intasi, infatti, è che possa originarsi eventualmente un odore molto sgradevole, che poi si può propagare all’interno di tutto il bagno, e diffondersi poi all’interni dell’ambiente domestico.

È questa infatti la condizione preferita per il proliferare dei batteri, che vanno eliminati in ogni modo. Le cause alla base dell’intasamento possono essere molteplici, e in questo caso bisogna a capire se si tratta di una qualsiasi abitudine sbagliata o, eventualmente, di un problema più profondo, che risiede nelle tubature.

Innanzitutto dobbiamo individuare la fonte del problema, rappresentata nel più semplice dei casi da ciocche di capelli, o sapone e calcare che si coagulano all’interno del canale di scolo (in corrispondenza del sifone), portando conseguentemente all’ostruzione.

Come procedere

La soluzione in questo caso è presto detta, dal momento che bisogna innanzitutto pulire il sifone doccia (il quale si trova inferiormente rispetto al piatto doccia), smontandolo in autonomia o chiamando eventualmente un idraulico esperto. Bisognerà innanzitutto rimuovere il tappo della doccia e la griglia sottostante al tappo, per poi arrivare al bicchiere del sifone doccia.

Arrivati a questo punto dovremo pulire correttamente tutta la zona del bicchiere del sifone, per poi rimontarlo com’era in un secondo momento. Ricordatevi inoltre di chiudere correttamente tutte le componenti sopracitate, in modo tale da evitare eventuali perdite future.

Un altro metodo per liberare le condutture da eventuali ostacoli è usare tubi flessibili o la ventosa, che permetterà di spostare qualsiasi grumo che si è formato al loro interno, in modo da far riaffiorare il tappo ostruttivo e risolvere la situazione. Lo stesso dicasi per il tubo flessibile, che grazie alla sua conformazione è in grado di raggiungere maggiori profondità rispetto alla ventosa, per risolvere eventuali formazioni calcaree all’interno delle condutture.