Airpods, le hai sempre desiderate ma non le hai: ecco il prezzo bomba di oggi

Super offerta per le Airpods di Apple, ecco come e dove acquistarle a poco prezzo direttamente sul web.

Negli ultimi anni le auricolari senza fili hanno conquistato il mercato, mandando letteralmente in pensione le vecchie cuffiette con il filo. Tutti i principali marchi di tecnologia hanno dovuto. così, sviluppare il proprio modello di auricolari cercando di renderli più versatili, comodi e funzionali possibile.

Tra tutti i modelli in circolazione spuntano sicuramente le AirPods, il gioiellino di casa Apple che ha velocemente conquistato il mercato, diventando quasi indispensabile per i possessori di iPhone, con cui gli auricolari possono raggiungere il massimo delle prestazioni.

Rispetto ai vecchi modelli, per la terza generazione di AirPods, Apple ha lavorato soprattutto sull’autonomia della batteria, una delle caratteristiche che attira maggiormente l’attenzione al momento dell’acquisto . Una singola carica può garantire fino a 6 ore di ascolto continuato e oltre 30 ore di autonomia in uso, in modo tale da non rischiare di rimanere senza cuffie all’improvviso. Anche il design è stato migliorato con l’obiettivo di rendere la forma più ergonomica e comoda da indossare anche durante un utilizzo prolungato.

La nuova forma permette alle AirPods di adattarsi alla perfezione all’interno dei padiglioni auricolari, in modo da poter essere utilizzate, senza alcun fastidio, anche durante lunghe sessioni di allenamento. Inoltre, il nuovo sistema dovrebbe garantire la tenuta all’interno dell’orecchio, per evitare di perdere una, o entrambe, le auricolari lungo la strada.

Offerte AirPods di Apple

Nel mercato degli auricolari, le AirPods di Apple si posizionano tra quelli di fascia alta, sia per le prestazioni, che per il prezzo corrispondente. Una posizione meritata se si tiene conto delle elevate prestazioni anche in termini di qualità di del suono, che risulta ottimale sia durante l’ascolto di brani musicali che durante le chiamate vocali.

In ogni caso, è possibile trovare gli AirPods ad un prezzo molto ridotto cercando tra le diverse offerte in rete. Tra queste segnaliamo i due canali Telegram dedicati alle offerte Canale offerte tecnologia e OfferteDcasa, in cui è possibile ricevere avvisi per numerosi prodotti tecnologici. Anche il sito di Amazon, in questi giorni, sta proponendo le AirPods di Apple ad un prezzo molto conveniente.

Tra l’altro non dovrete aver paura di perderle, perché le AirPods, come tutti gli altri prodotti della mela morsicata, sono rintracciabili tramite l’apposita applicazione “Dov’è”. Accedendo all’app, dal pc o dallo smartphone, è possibile visualizzare la posizione degli AirPods o della custodia di ricarica, direttamente sulla mappa.