Non hai spazio per la tv in camera? Ecco la soluzione | Sembrerà di stare al cinema

Al giorno d’oggi anche la fruizione dei contenuti audiovisivi è molto variegata e cambiata rispetto a decine di anni fa. Se infatti fino a qualche anno fa la soluzione era interamente (o quasi) relegata alla frazione dei film al cinema, ad oggi la situazione è totalmente cambiata da un punto di vista logistico.

Questo lo dobbiamo essenzialmente al progresso tecnologico e in particolar modo all’avvento di internet, che ha permesso l’instaurarsi delle più celebri piattaforme di streaming, le quali consentono la fruizione on-demand di film e serie tv dietro un canone mensile alla portata praticamente di tutti.

Tra le più celebri e famose ricordiamo in particolar modo Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Apple TV+ e Paramount Channel, che offrono un catalogo davvero ampio e variegato di film e serie TV, che ben si adattano ai gusti e alle esigenze di ogni tipologia di cliente possibile.

Purtroppo può accadere spesso e volentieri che non si abbia adeguato spazio per la televisione all’interno della propria camera da letto o salotto: non vi preoccupate in questo caso, dal momento che a tutto c’è una soluzione.

Sono infatti in commercio da qualche anno a questa parte delle staffe mobili UBL, che presentano un meccanismo motorizzato a scomparsa per posizionare il televisore dovunque si voglia, senza occupare eccessivamente spazio. Così facendo, avremo la possibilità per esempio di inserire la nostra televisione all’interno di spazi insoliti come il letto, mobili, o all’interno di camere come la cucina o il bagno, in modo da risparmiare sensibilmente spazio, non occupandolo per l’inserimento della televisione stessa.

Come funzionano le staffe

Questo sistema di staffe automatizzato può essere comandato senza problemi da un telecomando, grazie alla cui azione permetterà ad esempio di scorrere in orizzontale la televisione, estraendolo dal letto all’interno del quale è posizionato. A seguito dello scorrimento orizzontale ci sarà poi lo scorrimento verticale, che permetterà di alzare la televisione a nostro piacimento, in base al nostro angolo di visione preferito.

Nel caso in cui ci fossero altre esigenze aggiuntive, è possibilmente eventualmente implementare un altro movimento, che permette invece la rotazione elettrica del televisore: così facendo potremo dunque ruotare il nostro televisore in vari angoli, in modo da permetterne una visione efficace da più punti della camera in cui lo andiamo a posizionare.

I movimenti garantiti da queste staffe automatizzate sono davvero fluidi e immediati, con la presentazione della qualità certificata UE, in base alle ultime normative vigenti all’interno dell’Unione Europea.