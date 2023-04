Smartwatch, arriva il vero lusso: Apple Watch distrutto

Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito in particolare ad un vero e proprio boom dei più disparati device mobile. Partendo dagli smartphone, che hanno conosciuto la loro fortuna a partire dall’inizio dei primi anni 2000, riuscendo a proporre i più disparati modelli a livello di tutto il mercato mondiale.

Essi sono divisi in smartphone di fascia alta, fascia media e fascia bassa, e ben rispondono alle esigenze di ogni utente. A questo sono poi susseguiti i tablet, altri dispositivi importantissimi che hanno segnato una linea di demarcazione tra gli smartphone e i notebook, inserendosi in maniera efficace all’interno di questo particolare segmento.

L’ultima novità nell’ambito dei dispositivi mobile è però rappresentata dagli smartwatch, capitanati in particolar modo da Apple Watch, che è ad oggi il capostipite di questa serie di dispositivi. Gli smartwatch, nella fattispecie, si rivelano molto utili nell’utilizzo quotidiano, dato che permettono di ricevere e visualizzare comodamente le proprie notifiche sul proprio polso, senza necessariamente dover accendere in continuazione il proprio smartphone. Oltre a questo, consentono di tenere monitorati i propri parametri vitali, caratteristica davvero molto utile e fondamentale soprattutto quando ci alleniamo e andiamo a correre.

Oggi in particolare andremo a presentarvi uno degli ultimi modelli recentemente annunciati: stiamo parlando di Huawei Watch Ultimate, uno smartwatch che sulla carta sembra essere davvero promettente, andando a sbaragliare la concorrenza, rappresenta in larga parte da Apple Watch.

Caratteristiche tecniche

Partiamo da una caratteristica davvero interessante di Huawei Watch Ultimate, ovvero la sua capacità di resistere fino a ben 100 metri di profondità, riuscendo perfino a resistere agli urti. Questa è una caratteristica davvero promettente, che può risultare molto utile soprattutto per chi pratica sub o sport affini, in cui è richiesta una certa resistenza all’orologio. La resistenza agli urti, in particolare, è garantita dalla particolare lega Liquid Metal, che offre una durezza alla cassa dell’orologio mai vista prima d’ora, riuscendo ad essere fino a 4.5 volte più dura dell’acciaio inox.

Per chi fosse interessato a Hauwei Watch Ultimate, esso presenta rispettivamente le due colorazioni Expedition Black e Voyager Blu, in base ai gusti personali del cliente finale. Ottimo in questo caso anche il display di Huawei Watch Ultimate dalla diagonale pari a 1.5 pollici, ricoperto da vetro zaffiro.

Per quanto riguarda invece il cinturino della versione Voyager Blue, invece, esso è composto da una lega in titanio, con il doppio della durezza rispetto alla controparte realizzata in acciaio. Per chi fosse disponibile Huawei Watch Ultimate è disponibile già da qualche giorno sul mercato occidentale, al prezzo di 749 euro.