Mare Fuori, arriva la grande notizia finalmente: tutta Italia in festa

Ci sono grandi novità per gli amanti della serie televisiva Mare Fuori: partono i casting per i nuovi volti da inserire nelle quarta stagione.

Quanti di voi si sono letteralmente incollati allo schermo guardando Mare Fuori? La serie cult, che dall’uscita su Rai Play, ha totalizzato ben 54 milioni di visualizzazioni. In queste settimane sarà possibile coronare il sogno di molti, ovvero partecipare attivamente alla quarta edizione.

La nuova stagione è in corso d’opera e a colpire il pubblico saranno tantissime novità. In questo periodo, il regista Ivan Silvestrini, si è lasciato andare ad alcune indiscrezione. La presenza di Maria Esposito che interpreta Rosa Ricci, è confermata anche per la quarta stagione. Lo stesso non si può dire per Filippo Ferrari, Gemma e Nadzita, che rimarranno fuori dalle future trame.

Per quanto riguarda la messa in onda, è ormai certo che avverrà durante i primi mesi del 2024, sempre su Rai 2 e su Rai Play. Le storie dei giovani ragazzi finiti in carcere minorile, hanno colpito i loro fan tanto che, una volta uscita la notizia della candidatura per il cast, sono stati molteplici a richiedere informazioni, anche per un piccolo ruolo da comparsa.

Le selezioni

Per coloro che sognano di recitare al fianco di Edoardo, Rosa Ricci, e Carmine, questo è il momento giusto per lanciarsi in questa avventura. Le riprese di Mare Fuori inizieranno a maggio e poco prima di allora verranno scelti i nuovi attori.

Mare fuori 4: il video casting spiegato dalla tiktoker

La tiktoker Michela Mura, ha fornito una guida agli utenti, con tutte le indicazioni per partecipare alle selezioni. L’influencer mostra il grafico delle selezioni pubblicato dal regista Ivan Silvestrini e dopo una sfilza di messaggi ricevuti, spiega ai suoi followers che non esistono scorcitoie, ma ci vuole inpegno e dedizione.

“Mi avete scritto in tantissimi, ci tengo a precisare che non sono né un’agenzia né una casting director. Non ho la facoltà di scegliere gli attori, sono semplicemente un’attrice con l’agenzia. Ecco finalmente un video su come partecipare ai casting di Mare Fuori. Poco tempo fa il regista, Ivan Silvestrini, ha pubblicato un grafico su come partecipare ai casting”, scrive l’influencer.

Da quel grafico Michela ne ha creato un video dove spiega che per partecipare ad un casting come quello di Mare Fuori, ci vuole sicuramente una buona base di conoscenza della recitazione, non ci si può di certo improvvisare. Per chi è già avviato nel settore, ed è iscritto ad un’agenzia, dovrà candidarsi per mezzo del proprio agente.

Se invece, si è solo interessati ad un ruolo da comparsa, Michela aggiunge:“Per chi è interessato a partecipare come comparsa vi consiglio di iscrivervi al gruppo Facebook Provini e Spettacoli che è a numero chiuso. Lì ci sono spesso provini per comparse o figurazioni speciali”.