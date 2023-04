Lavatrice, non azionarla mai così: si stanno allagando migliaia di case

Possiamo dire, senza tanti fronzoli, che sia l’Italia che l’Europa non se la stanno di certo spassando da un punto di vista energetico ed economico.

Le prime avvisaglie di queste significative problematiche le abbiamo avute all’incirca un anno fa, in concomitanza con lo scoppio dei primi conflitti in Ucraina, che hanno cambiato definitivamente le carte in tavola, portando non pochi problemi su tutto il territorio europeo.

Il caro energia è indubbiamente uno dei problemi principali che sta affliggendo l’Europa da un bel po’ di mesi a questa parte. L’aumento dei prezzi dell’energia (sia nella forma di energia elettrica che di gas metano) è infatti uno dei sintomi alla base di questo importante problema, che ha chiaramente costretto le principali compagnie fornitrici d’energia (come Enel Energia, per esempio, nel caso del territorio italiano) ad aumentare conseguentemente i costi delle relative bollette mensili dell’energia.

Nonostante però questo devastante caro energia che sta colpendo tutta l’Europa, l’uso degli elettrodomestici è ancora massiccio a livello di tutto il continente: siamo infatti ormai troppo abituati a usarli per le nostre più disparate attività quotidiane, da riuscire a farne a meno.

Tra frigorifero, caldaia, asciugatrice, lavatrice, forno elettrico, friggitrice ad aria, forno a microonde e chi ne ha più ne metta, sono davvero innumerevoli i dispositivi di cui facciamo uso pressoché quotidianamente per lavare i nostri vestiti o cucinare le nostre pietanze per i pasti. Oggi in particolare andremo a focalizzarci sulla lavatrice, che usiamo appunto quasi ogni giorno per pulire e profumare i nostri vestiti.

Come non allagare casa

Come per ogni elettrodomestico o dispositivo che si rispetti, anche nel caso delle lavatrice bisogna prestare alcuni accorgimenti, in modo tale da non comprometterne il regolare funzionamento. Nella fattispecie, uno dei principali consigli che vi possiamo dare è quello di non tenere le monete all’interno delle tasche dei vostri pantaloni, o delle maglie che andate a inserire all’interno della lavatrice.

Le monete, infatti, potrebbero uscire facilmente dalle tasche dei pantaloni e rimbalzare all’interno della centrifuga: dal momento che la lavatrice funziona ad altissima velocità (arrivando perfino a 1000, o 1200 giri nel caso delle lavatrici più recenti) queste stesse monete potrebbero perfino arrivare fino al vetro della lavatrice, riuscendo nel peggiore dei casi a romperlo, allagando così tutto il bagno.

La nostra raccomandazione è dunque quella di controllare sempre attentamente tutti gli indumenti che inserite all’interno della lavatrice, assicurandovi che siano privi di qualsiasi oggetto, come può essere anche un accendino. È successo infatti qualche giorno fa che un’asciugatrice andasse a fuoco proprio per questo motivo, ed è un evento che si può benissimo evitare semplicemente prestando qualche piccola accortezza.