Ecco alcune serie simili a “La legge di Lidia Poet” che sta riscuotendo un enorme successo di pubblico in Italia.

Sta riscuotendo un enorme successo tra il pubblico, “La legge di Livia Poet”, la serie tv in 6 episodi, in onda su Netflix, che racconta la storia romanzata della prima donna avvocato del nostro Paese.

Lidia Poet, interpretata da Matilde De Angelis, ha combattuto una lunga battaglia per far valere il diritto di svolgere una professione che, fino a quel momento, era negata alle donne. Infatti, la fiction parte da quando Lidia era solo una giovane laureata in legge che non potendo esercitare l’avvocatura si fa assistere dal fratello, a sua volta avvocato.

La protagonista mostra un grande talento e doti da detective per risolvere i diversi misteri legati alle cause che il fratello prende in carico. Dalle vicende emerge la storia di una donna particolarmente emancipata per l’epoca, libera nel modo di pensare, di vivere le proprie esperienze sentimentali e soprattutto libera di esprimersi, cosa che emerge anche dal turpiloquio che accompagna le esternazioni della donna.

La vera Lidia Poet, nacque in val Germanasca, il 26 agosto 1855, da un’agiata famiglia valdese. Si laureò in giurisprudenza all’Università di Torino il 17 giugno del 1881 con una tesi sulla condizione femminile nella società e sul diritto al voto delle donne. Dopo due anni di praticantato nello studio del senatore Bertea, superò l’esame di abilitazione alla professione forense e ottenne l’iscrizione all’all’Ordine degli Avvocati e Procuratori di Torino. Iscrizione che le fu revocata per ordine del Tribunale di Torino, su richiesta del procuratore generale del Regno d’Italia.

Serie simili a “La legge di Lidia Poet”

Una vita vissuta a pieno quella di Lidia Poet, il che spiega anche il grande interesse che ha suscitato tra il pubblico italiano. Se anche voi siete tra quelli a cui la serie è piaciuta tantissimo, abbiamo raccolto altri titoli che potrebbero fare al caso vostro.

Primo titolo, potrebbe essere “La fantastica signora Maisel”, storia di una donna che ancora deve fare i conti con una società in cui la differenza di genere è radicata nella testa delle persone. La protagonista, Midge, è però una donna irriverente e determinata a costruirsi una carriera ed un futuro brillante, inseguendo il suo sogno sul palcoscenico. Altro titolo interessante è “Enola Holmes” la serie sulla sorella del famosissimo Sherlock di vent’anni più grande. La protagonista, nella serie, mostra le stesse caratteristiche del fratello ma deve fare i conti con le norme in vigore all’epoca per le donne.

Anche “How I met your father” versione al femminile della più nota “How I met your mother”, la cui protagonista è una fotografa trentenne che non è ancora riuscita ad affermarsi nel suo settore, ma è determinata ad ottenere il successo che merita. Il format è molto simile alla serie originale, in cui è la stessa Sophie a raccontare la storia di come ha conosciuto il padre dei suoi figli.