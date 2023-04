Avete mai visto la cucina di Buckingham Palace: quelle dei ristoranti sono niente al confronto

Spuntano dai social le immagini della favolosa cucina di Buckingham Palace dove vengono preparati i pasti dei banchetti reali.

A nord del Tamigi, nella città di Westminster a Londra si trova Buckingham Palace, il luogo in cui si svolgono tutte le cerimonie ufficiali della famiglia reale, ma soprattutto la residenza ufficiale del sovrano del Regno Unito.

A risiedere, attualmente, nel sontuoso palazzo e re Carlo III, salito al trono dopo la scomparsa della madre, la Regina Elisabetta II, che ha regnato per 70 anni e 214 giorni, un record per la storia britannica.

Buckingham Palace rappresenta la residenza dei sogni con una superficie che si estende per oltre 77mila metri quadrati. Il nome del palazzo viene dal suo fondatore, John Sheffield, nominato duca di Buckingham. La costruzione, inaugurata nel 1703, prevedeva un grande blocco centrale a tre piani, con due ali di servizio più piccole ai fianchi.

Il palazzo divenne residenza ufficiale dei monarchi, quando la regina Vittoria decise di ristrutturare completamente la proprietà nel 1837. I lavori interessarono l’intera struttura, a cui furono aggiunti diversi elementi architettonici e il famoso balcone dove la famiglia reale si riunisce per il Trooping the Colour.

Le cucine di Buckingham Palace

Oggi, Buckingham Palace può vantare oltre 775 camere, tra queste ci sono 19 sale di rappresentanza, 52 camere reali e per gli ospiti, 92 uffici, 78 bagni e 188 camere per il personale domestico. Ed ovviamente non può mancare la sontuosa cucina del palazzo.

La cucina è il cuore degli eventi più importanti per il Regno Unito, dai matrimoni, ai compleanni, dove chef provenienti da tutto il mondo si sono esibiti per sorprendere gli ospiti di Sua Maestà. Proprio durante questi eventi, capita che qualche chef famoso pubblichi le foto di mentre è al lavoro svelando particolari ignoti sulle cucine reali.

Tantissime furono le foto dello Chef dei Reali Mark Flanagan, durante la preparazione del banchetto per le nozze del principe William e Kate Middleton nel 2011. Oppure le foto di Claire Ptak, proprietario di Violet Bakery in Hackney, Londra, e la capo pasticcera Izaak Adams mentre stanno preparando la torta nuziale per le nozze di Harry e Meghan, 19 maggio 2018. Infine, le immagini della cake designer Sophie Cabot nelle cucine di Buckingham Palace per le nozze della Principessa Eugenia of York con Brooksbank, nel 2018.