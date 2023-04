Asciugatrice, non fare mai questa cosa: esplode e uccide tutti

Come vi abbiamo ormai accennato da tempo, il caro energia è senza ombra di dubbio una problematica molto rilevante che si sta diffondendo a macchia d’olio non solo in Italia, ma proprio a livello di tutto il territorio europeo.

La causa risiede senz’ombra di dubbio nei conflitti in Ucraina che sono scoppiati l’anno scorso, e che hanno portato inevitabilmente a delle importanti conseguenze che si sono poi riversate a macchia d’olio su tutto il territorio europeo.

Nonostante questo rincaro dell’energia che sta dilagando in tutta Europa, facciamo un uso ancora frequente ed elevato degli elettrodomestici all’interno del nostro ambiente di casa. Tra forno elettrico, forno a microonde, frigorifero, lavatrice, asciugatrice, lavastoviglie e chi ne ha più ne metta, sono davvero numerosi i dispositivi elettrici che utilizziamo quotidianamente dentro casa, per svolgere le più disparate attività quotidiane.

Oggi in particolare ci concentreremo sull’asciugatrice, che è stata la protagonista di un evento molto infausto avvenuto qualche giorno fa. Un cliente di una lavanderia a gettoni si sarebbe infatti dimenticato un accendino all’interno della tasca di un pantalone, lasciato ovviamente dentro una delle asciugatrici presenti all’interno del locale, almeno in base a quanto ricostruito successivamente dalle forze dell’ordine locale.

Fortunatamente l’uomo ripreso dalle telecamera si sarebbe salvato (anche se per pochissimo), uscendo dalla lavanderia a gettoni pochissimo tempo prima che l’accendino scoppiasse all’interno del locale. Nella clip che è stata sequestrata da parte delle forze dell’ordine (e della durata indicativa pari a circa 16 secondi), si vedrebbe un’esplosione (causata dallo scoppio dell’accendino, per l’appunto) talmente forte da andare a frantumare totalmente le finestre della palazzina, oltre che a scardinare la porta di ingresso della lavanderia a gettoni in questione.

Consigli utili

La nostra raccomandazione in questi casi è ovviamente più che scontata: controllate quindi che i vostri pantaloni (o qualsiasi cosa che immettete all’interno di un’asciugatrice o una lavatrice) siano privi di qualsiasi oggetto potenzialmente pericoloso al loro interno, soprattutto nel caso in cui sia infiammabile come un accendino.

Questi oggetti potrebbero infatti prendere fuoco inavvertitamente, e dar luogo conseguentemente a degli eventi spiacevoli, che possiamo evitare in modo semplice e veloce.

Proprio sulla base di questo, vi consigliamo come sempre di spegnere completamente i dispositivi che non utilizzate (anziché lasciarli in stand-by) di modo da evitare qualsiasi inconveniente di questo tipo, e conseguentemente risparmiare anche sulle bollette che vi arriveranno alla fine del mese, oltre che garantire un cerco risparmio energetico che non può che fare bene all’ambiente.