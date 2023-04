Sportello bancomat, quando ritiri controlla sempre questa cosa: ti rubano tutto in 10 minuti

Nuovo allarme lanciato dalla Polizia dopo le numerose denunce pervenute dopo i prelievi agli sportelli bancomat.

Negli ultimi anni sono aumentati enormemente i pagamenti con il pos, indice che gli italiani si sono abituati ad usare carte di credito e bancomat. Alla base di questa propensione ci sono sicuramente gli incentivi dei Governi che si sono succeduti.

In molti ricorderanno il sistema di Cashback introdotto nel 2020, il quale permetteva agli iscritti all’app IO di vedersi rimborsato il 10% delle spese effettuate presso negozi fisici con il POS. Il rimborso poteva arrivare fino a 150 euro a fronte di 1500 euro pagati con qualunque carta elettronica, come carta di credito, debito, bancomat o prepagata.

Inoltre l’utilizzo del denaro contante è stato disincentivato dai limiti introdotti per i pagamenti. Nel 2020 il limite era fissato a 3000 euro, per poi scendere a 2000 nel luglio dello stesso anno. Ad inizio 2022 il limite è sceso a 1000 euro per poi essere rialzato a 2000 dopo appena due mesi. Nel 2023 il Governo guidato da Giorgia Meloni ha nuovamente alzato il limite a 5000 euro, tra le proteste delle opposizioni.

Ulteriore disincentivazione all’utilizzo del contante è anche il fenomeno della cosiddetta “desertificazione bancaria”, che sta vedendo scomparire le filiale bancarie da molti territori. Ad oggi sarebbero 27mila i Comuni in cui non è presente una filiale bancaria. Di conseguenza stanno scomparendo anche gli sportelli per i prelievi, ATM, che spesso sono collocati in corrispondenza di una filiale.

Truffa sportello bancomat

Nonostante questo gli ATM, comunemente detti sportelli bancomat, continuano ad essere al centro degli interessi dei malintenzionati, pronti a truffare i clienti al momento del prelievo. I metodi sono tanti e tutti diversi tra loro ed in alcuni casi può essere molto difficile capire che si sta cadendo in un tentativo di truffa. Altre volte, invece, basta solo fare un po’ di attenzione, quello su cui i truffatori puntano è proprio la distrazione del cliente al momento di effettuare l’operazione.

Il nuovo allarme lanciato dalla Polizia riguarda un vecchio metodo di truffa, ancora molto in voga: la clonazione del bancomat. In pratica gli sportelli bancomat vengono manomessi con degli skinner di ultima generazione in grado di clonare la carta durante il prelievo. Per questo le associazioni di categoria hanno pubblicato una lista di consigli da seguire per evitare di farsi clonare il bancomat.

Quando si effettua un prelievo è sempre bene, prima di iniziare l’operazione, controllare che la tastiera e la fessura in cui si inserisce la carta siano ben fissate e non mostrino segni di manomissione. Se la carta dovesse rimanere incastrata, denunciare l’accaduto alla banca senza allontanarsi dallo sportello, o bloccandola immediatamente se l’agenzia è chiusa. E’ bene anche ricordarsi di coprire la mano mentre si digita il pin per evitare che possa essere ripreso da qualche microcamera. Potrebbe essere utile anche attivare il servizio sms della banca che ci avvisa ogni volta che viene effettuata un’operazione.