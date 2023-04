Forno elettrico o a gas? Ecco quali sono i vantaggi

Quale tipologia di forno conviene utilizzare nel 2023? Dipende tutto dalle proprie esigenze: i pro e i contro del forno a gas e ventilato.

La dura sfida tra il gas e l’elettrico è sempre attuale. I consumatori si dividono in due categorie: chi preferisce il forno a gas e chi quello elettrico. Si è parlato tanto dei consumi delle due tipologie di elettrodomestici e per quanto potrà sembrare assurdo, il caro vecchio forno a gas rimane lo strumento più economico tra i due.

Oltre a questo dettaglio, solamente basandosi sul consumo non è possibile stabilire se questo sia lo strumento più indicato, in quanto, sia uno che l’altro conservano dei pro e dei contro significativi. In questo periodo inoltre, la tecnologia sta facendo passi avanti per portare più persone possibili ad utilizzare elettrodomestici ecosostenibili per l’ambiente, promuovendo un futuro basato sull’elettrico. Per capire meglio le differenze di ogni elettrodomestico, bisogna capire il loro funzionamento.

Forno a gas

Questo strumento funziona per mezzo di un bruciatore che si trova nella parte bassa e distribuisce il calore sia per irraggiamento. L’aria calda sale e si propaga per tutto il forno. Non appena accendiamo l’apparecchio, il bruciatore riscalda alla massima potenza, fino a che non raggiunge la temperatura desiderata, per poi abbassarsi e stabilizzarsi. Il punto forte di questa tipologia di forno, è sicuramente la velocità e la praticità con cui si possono cuocere gli alimenti anche ad alte temperature, tuttavia è bene sapere che lo squilibrio della temperatura del bruciatore può essere la causa della bruciatura e seccatura di numerosi alimenti.

Forno elettrico

Questo strumento possiamo dividerlo in altre due categorie, in quanto può essere elettrico sia un forno statico, che ventilato. Le differenze sono evidenti. Il forno statico funziona in maniera similare di quello a gas, ed è indicato per le cotture ben cotte all’esterno e asciutte all’interno. La cottura ventilata invece, fa circolare l’aria diffondendo il calore in modo uniforme in ogni angolo del forno. Le tempistiche sono sicuramente più veloci e la cottura risulta più omogenea, a differenza delle altre due soluzioni.

Come cuocere al meglio con forno a gas e forno elettrico

Ogni forno ha una sua peculiarità che lo rende più indicato per alcuni alimenti invece che altri. In base a cosa si è più portati a cucinare, sarebbe meglio scegliere quello più indicato. Tuttavia, è anche vero che non si possono acquistare due o tre forni per casa, motivo per cui, vi abbiamo indicato (oltre a cosa è meglio cucinare su ogniuno di essi), dei consigli pratici per utilizzare il vostro forno al meglio delle sue capacità.

Forno a gas: è ideale per la cottura di pane, pizza e tutti i cibi che richiedono una temperatura oltre i 220°C. Per la cottura degli altri alimenti, è consigliato di lasciare andare il forno fino al riscaldamento completo (15 min), dopodichè si inforna e si abbassa leggermente la temperatura. Se si nota un innalzamento della fiamma, occorre abbassare ulteriormente la temperatura.

Forno elettrico: è ideale per cuocere carne, pesce, verdure, pasta al forno, crostate e biscotti, in quanto cuoce bene all’esterno senza asciugare. Con la cottura ventilata è bene ricordare di mettere 20° in meno rispetto a quello statico ( 160° del forno ventilato equivalgono a 180° dello statico).