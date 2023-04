Casa fresca e spendi pochissimo: addio al solito condizionatore | C’è la soluzione

Al giorno d’oggi il caro energia è senz’ombra di dubbio una delle problematiche più significative all’interno del panorama europeo. Nella fattispecie, il problema è insorto esattamente un anno fa, in concomitanza con lo scoppio dei conflitti bellici in Ucraina, che si sono portati addietro delle cicatrici non di certo indifferenti, sia sul versante puramente economico che, soprattutto, quello energetico.

La prima sostanziale differenza dagli altri anni è consistita nell’aumento incontrollato del costo dei generi alimentari più comuni, tra cui ad esempio l’olio di semi di arachidi, che hanno inevitabilmente portato ad un’inflazione pressoché generale a livello di tutto il settore alimentare, che si è diffusa un po’ a macchia d’olio sull’intero territorio europeo.

A questo va poi aggiunto il rialzo senza criterio dell’energia, sia per quanto riguarda l’energia elettrica che per il gas metano, che ha ovviamente portato le principali compagnie fornitrici ad aumentare di pari passo il costo delle bollette mensili dell’energia su tutto il territorio europeo.

In questo clima di assoluta sfiducia da un punto di vista economico e soprattutto energetico, abbiamo fortunatamente potuto contare sui provvedimenti messi in atto dai principali governi europei. Il governo italiano ad esempio ha introdotto diversi provvedimenti come il decreto Aiuti-Bis e il decreto Aiuti-Ter (con il decreto Aiuti-Quater prossimamente in arrivo), che hanno apportato il bonus energia da 150 euro, che possono essere detratti senza problemi dal costo delle bollette mensili dell’energia a livello dei consumi.

Oltre a questo menzioniamo in particolar modo tutte le detrazioni rivolte all’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione, i quali sono caratterizzati da consumi notevolmente ridotti rispetto a quelli di una volta, con tutti i risparmi che ne conseguono.

Consigli utili

Purtroppo tutto questo non è bastato per tantissime famiglie italiane, che si sono ritrovate in seria difficoltà nel pagamento delle bollette mensili dell’energia, e spesso hanno faticato ad arrivare alla fine del mese. È così che oggi abbiamo deciso di fornirvi qualche consiglio e accorgimento utile in merito.

Nel corso dei mesi estivi più torridi, come potrebbero essere luglio e agosto, siamo soliti consumare molta energia elettrica nell’impiego del condizionatore, in modo da avere la temperatura adeguata e fresca per l’ambiente domestico. Purtroppo, come ben saprete, il condizionatore è senz’ombra di dubbio uno degli elettrodomestici che consuma maggiormente, all’interno dell’economia domestica. La soluzione in questo caso è rappresentata dai condizionatori ad acqua, che fanno uso per l’appunto di acqua che riceve il calore direttamente dall’aria calda che si immette all’interno del condizionatore. Così facendo, l’aria cede il calore all’acqua, uscendo fresca e ripulita.

Questo rappresenta senz’ombra di dubbio un ottimo metodo per risparmiare rispetto ad un condizionatore tradizionale, e possono essere utilizzati anche in inverno per il riscaldamento delle vostre abitazioni.