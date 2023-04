Forno a microonde, rischi di morire in ogni momento: fallo solo a fine giornata

E’ bene prestare molta attenzione quando si maneggia il forno a microonde, le cattive abitudini possono rivelarsi molto pericolose.

Brevettato dalla Raytheon nel 1946 e lanciato in commercio l’anno successivo con il primo modello dal nome Radarage, il forno a microonde costituì una vera e propria rivoluzione per il mondo della cucina. I primi modelli erano destinati a cucine industriali e solo nel 1955 fu messo in commercio il primo modello per uso domestico.

Il forno a microonde, oggi, è un elettrodomestico indispensabile nelle cucine di molte persone, perché ha notevoli vantaggi, soprattutto dovuti ai bassissimi tempi di cottura che ci permettono di cucinare velocemente.

Rispetto al forno tradizionale, nel quale il cibo si riscalda perché circondato da aria calda prodotta dalle resistenze interne, il forno a microonde riesce a sfruttare l’interazione tra la materia e i campi elettromagnetici. In pratica, le microonde fanno muovere le molecole presenti all’interno del cibo e creano così il calore che scalda gli alimenti.

Infatti, una delle caratteristiche fondamentali di questo elettrodomestico è quella di scaldare i cibi dall’interno verso l’esterno, dove c’è più acqua e grassi, mentre nel forno tradizionale avviene esattamente il contrario. Per questo il microonde non si surriscalda mai ed evita scottature accidentali.

Rischi del forno al microonde

Come tutti gli elettrodomestici, in particolare quelli che producono calore, il forno a microonde non è esente da rischi. E’ assolutamente consigliato leggere attentamente il libretto di istruzioni prima di iniziare ad utilizzarlo, così da comprendere al meglio quali sono le funzioni per sfruttarne al massimo il potenziale e soprattutto per evitare di correre inutili rischi.

E’ molto importante sapere che non tutti i materiali possono essere messi all’interno del forno, per esempio sono assolutamente vietati gli oggetti metallici che potrebbero esplodere. Da evitare anche i contenitori di plastica, tranne quelli fatti ad hoc, perché potrebbero deformarsi a causa del troppo calore. Evitare anche di mettere recipienti chiusi, anche questi potrebbero esplodere rovinando la cena ed il forno. Tutte queste indicazioni si trovano chiaramente sul libretto.

Quando fu introdotto in molti temevano principalmente per le radiazioni che emette, in realtà negli anni gli standard di sicurezza sono molto aumentati e gli apparecchi devono superare numerosi controlli prima di essere messi in vendità. In più i materiali usati sia per il rivestimento che per le guarnizioni sono di ultimissima generazione. Come ogni cosa, però, il tempo potrebbe logorarlo ed è quindi meglio però controllare l’integrità del forno a microonde a fine giornata per evitare spiacevoli rischi.