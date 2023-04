Condizionatore, sapete qual è il reale consumo? Non ci crederete

È dall’anno scorso che la situazione, da un punto di vista prettamente energetico, non è di certo delle più floride per il territorio italiano ed europeo in generale.

A seguito dei conflitti che sono scoppiati in Ucraina, infatti, ci sono state diverse e significative conseguenze che si sono riversate praticamente a macchia d’olio su tutto il territorio europeo. In particolare uno degli eventi più significativi consisteva nell’aumento del costo dell’energia in entrambe le sue forme disponibili, ovvero energia elettrica e gas metano. È stato proprio questo rialzo a determinare il conseguente aumento delle bollette da parte delle principali compagnie fornitrici, come per esempio Enel Energia, per quel che concerne il territorio italiano.

In questo clima totalmente difficile e complicato, l’aiuto dei principali governi europei fortunatamente non si è fatto attendere. Nel caso del governo italiano, per esempio, l’intervento è stato tempestivo, andando ad adottare soluzioni promosse dai decreti Aiuti-Bis e Aiuti-Ter, con l’Aiuti-Quater prossimamente in arrivo.

Tra gli aiuti principali ricordiamo in primis il bonus energia da 150 euro, detraibili direttamente dal costo delle bollette mensili, sia per quanto riguarda l’energia elettrica che il gas metano. Oltre a questo menzioniamo poi le detrazioni e agevolazioni fiscali previste per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione, i quali sono caratterizzati da consumi sensibilmente ridotti rispetto agli elettrodomestici tradizionali, e permettono quindi di risparmiare cifre significative alla fine dell’anno. Infine, sono arrivati aiuti anche da parte degli enti regionali, volti ad incentivare ad esempio la realizzazione di impianti fotovoltaici all’interno dell’ambiente domestico del cittadino.

Purtroppo tutto ciò non si è rivelato sufficiente nel caso di moltissime famiglie italiane, che si trovano tutt’oggi nel pieno di rischio di incorrere nella soglia di povertà, dovendo sostenere bollette mensili dell’energia così ingenti. È per questo che oggi abbiamo deciso di fornirvi qualche indicazione, in modo tale da consumare meno energia elettrica e conseguentemente risparmiare sulle prossime bollette dell’energia che vi arriveranno a casa.

Stima dei consumi

In particolare quest’oggi abbiamo deciso deciso di focalizzarci sugli elettrodomestici, che sono a tutti gli effetti i dispositivi che consumano di più, in modo da utilizzarli con parsimonia ed efficacia. Uno degli elettrodomestici che consuma di più è infatti il condizionatore, di cui facciamo un uso massiccio soprattutto durante i mesi più torridi, come per esempio luglio e agosto, ma anche per riscaldare casa durante i mesi più freddi.

I consumi in questo caso sono davvero alti: per le classi d’efficienza energetica più basse, infatti, è previsto un consumo medio che può arrivare fino a 430 kWh l’anno, rappresentando un vero e proprio salasso per le. nostre tasche.

È per questo che il nostro consiglio consiste nell’acquistare e preferire soprattutto elettrodomestici di nuova generazione, i quali sono caratterizzati da una classe d’efficienza energetica più alta, e quindi consentono dei consumi più ridotti. Questo a lungo andare consentirà un grande risparmio sulle bollette mensili, e un risparmio significativo alla fine dell’anno.