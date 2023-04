Casa caldissima e 3€ al mese di costo: fai questa manovra che sanno solo i professionisti

L’Italia e, più in generale, l’Europa, non stanno di certo attraversando uno dei periodi più floridi, sia dal punto di vista economico che energetico.

Da quando infatti hanno avuto origine i conflitti in Ucraina, tutta l’Unione Europea ha incominciato a un periodo di forte crisi. Le prime avvisaglie sono state a livello del settore alimentare, con l’aumento sconsiderato del costo dei prodotti alimentari, anche quelli più basilari, i quali hanno determinato un’inflazione generale a livello di tutto il settore alimentare.

A questo si è poi aggiunto il rialzo del costo dell’energia su tutti i fronti, sia sul versante elettrico che del gas metano. È stato proprio questo che ha portato all’aumento relativo del costo delle bollette, causando non poco malcontento a livello di tutti i cittadini europei in generale.

Gli aiuti da parte dei principali governi europei sono fortunatamente arrivati in maniera celere e rapida, in modo tale da fronteggiare il caro energia e aiutare così le fasce di popolazione più soggette ad impoverimento proprio a causa di questa drammatica situazione.

Nel caso del governo italiano, per esempio, abbiamo assistito all’introduzione in primis del celebre bonus da 150 euro, che potevano (e possono tutt’ora) essere detratti senza problemi dal costo delle bollette mensili dell’energia che arrivano a casa. Oltre a questo ricordiamo anche tutte le agevolazioni atte a incentivare elettrodomestici di nuova generazione. Questi ultimi infatti sono caratterizzati da un’alta classe d’efficienza energetica, che porta gli elettrodomestici a consumare di meno, e ciò permette dunque di risparmiare cifre considerevoli alla fine del mese e dell’anno in generale.

Accorgimenti utili

Purtroppo tutto ciò non è bastato nel caso di moltissime famiglie italiane, che rischiano tutt’oggi di incorrere nella soglia di povertà, nel tentativo di sostenere queste bollette che stanno diventando sempre più gravose da sopportare, soprattutto nei casi in cui siano composte da 5 o più membri al loro interno e percepiscano un solo reddito.

Proprio sulla base di questo motivo, oggi abbiamo deciso di fornirvi qualche piccola dritta per risparmiare il più possibile energia, e conseguentemente pagare meno per le bollette alla fine del mese. Come ben sappiamo il riscaldamento è senz’ombra di dubbio una delle voci che consuma maggiormente all’interno dell’ambiente domestico, soprattutto nel corso dei freddi mesi autunnali e invernali. Alla luce di ciò, vi proponiamo un sistema alternativo per consumare meno energia per il riscaldamento: il trucco per risparmiare sull’utilizzo dei termosifoni consiste innanzitutto nell’isolare in maniera efficace il nostro ambiente di casa, evitando qualsiasi spiffero che potrebbe far entrare aria fredda all’interno dell’ambiente domestico.

Secondo uno studio, infatti, gli spifferi delle finestre portano a una dispersione del calore pari al 25% del totale. Per isolare l’ambiente domestico saranno sufficienti dei nastri isolanti (che hanno un costo davvero ridotto), che andranno conseguentemente applicati sulle finestre, così che il calore prodotto dai termosifoni sarà conservato all’interno della casa.