Amici di Maria De Filippi, avete mai visto la cucina della casa? È bella da togliere il fiato

La cucina della casa usata dai giovani artisti del programma Amici di Maria De Filippi ha attirato gli sguardi curiosi dei fan.

In pochi sanno che inizialmente il nome del noto programma di Maria De Filippi era Saranno Famosi, anche se poi fu cambiato in “Amici” a metà della seconda edizione andata in onda nel 2003 per una serie di problemi legati ai diritti d’autore dell’omonima serie televisiva.

Il forma del programma, che nasce come talent show, prevede una scuola di canto, ballo, recitazione e performance varie a cui partecipa una classe di circa venti studenti di età compresa tra i 18 e i 26 anni. Ogni materia ha un suo insegnante che diventa giudice in occasione delle prime serate, durante le quali i concorrenti devono esibirsi per prolungare la propria permanenza nel programma.

Il programma nel tempo ha assunto sempre più le caratteristiche del reality, i concorrenti, infatti, oltre a essere ripresi a scuola durante le proprie giornate, sia nelle prove sia durante i momenti di svago, alloggiano in delle casette allestite dalla produzione già dalla terza edizione.

Gli allievi vivono, dunque, sotto l’occhio delle telecamere anche quando non sono a scuola. Così che la loro esperienza può essere vissuta dal pubblico nelle diverse sfaccettature, cogliendo nel profondo lo stato d’animo con cui i concorrenti affrontano le diverse esperienze.

La cucina della casa di Amici di Maria De Filippi

In molti si chiedono dove si trovano le casette in cui le ragazze e i ragazzi alloggiano durante la trasmissione. Lo studio della trasmissione, così come le case, sono allestite nel Centro Studi Titanus Elios nella zona est di Roma. Il centro ospita una serie di altri programmi presentati sempre da Maria De Filippi, come i dating show di Uomini e Donne, C’è posta per te e Tù sì che vales.

Gli studi sono tutti allestiti con enorme cura, così come la casa abitata dagli allievi, anche perché nulla sfugge agli occhi attenti dei fan, sempre pronti a cogliere ogni dettaglio e, perché no, a prendere spunto su come arredare la propria casa o il proprio ufficio. In tanti, infatti, hanno notato la particolare cucina Round allestita all’interno della scuola di Amici, realizzata dal Gruppo Lube per questa edizione del programma.

Una cucina dall’anima green realizzata con ante in PET e MDF CARB 2, materiale completamente rinnovabile e riciclabile. Le cucine del Gruppo Lube hanno ottenuto la certificazione GREENGUARD Gold di UL (Underwriters Laboratories) conformi agli standard più rigorosi in termini di livelli di emissione di composti organici volatili (COV) emessi da mobili, superfici e vernice oltre ad altre sostanze chimiche nocive negli ambienti interni.