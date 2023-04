Termosifoni, da oggi monta questi modelli: finalmente potrai farlo

La crisi energetica è senz’ombra di dubbio uno dei problemi più attuali e significativi nel panorama non solo italiano, ma europeo in generale. Il caro energia è iniziato circa un anno fa, quando scoppiarono i conflitti bellici in Ucraina, che ci sono portati dietro non poche conseguenze sul piano economico e, soprattutto, energetico per il continente intero.

La prima conseguenza a cui abbiamo assistito è stata indubbiamente l’aumento del costo delle materie prime, tra cui per esempio l’olio di semi di arachidi, che hanno scatenato dunque un’inflazione mai vista prima d’ora a livello del settore alimentare in generale.

A questo si è poi aggiunto il rialzo del costo dell’energia proveniente da quei paesi, soprattutto per quanto riguarda il gas metano e l’energia elettrica, portando a dei problemi di non poco conto. Le compagnie fornitrici infatti hanno particolarmente risentito di questi aumenti, e sono praticamente state costrette ad aumentare il costo delle bollette mensili dell’energia, con tutto il malessere che poi ne è derivato per i cittadini, che si sono ritrovati a pagare bollette praticamente raddoppiate rispetto alle corrispettive degli anni precedenti.

I provvedimenti da parte del governo italiano sono stati pressoché immediati, per fortuna, come per esempio l’introduzione del bonus energia da 150 euro (detraibili in questo caso dalle bollette mensili dell’energia), unito alle agevolazioni e detrazioni fiscali per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione, i quali consentono di risparmiare cifre considerevoli, dati i loro consumi contenuti.

Questo purtroppo non è bastato per tantissime famiglie italiane che tutt’oggi si ritrovano in seria difficoltà nel pagamento delle bollette mensili.

Consigli utili

È così che oggi abbiamo dunque deciso di darvi qualche consiglio pratico per alcune scelte di casa, così da consumare il meno possibile in termini energetici e quindi pagare bollette meno salate alla fine del mese. Oggi in particolare andremo a focalizzarci su alcuni dispositivi ed elettrodomestici, in particolare i termosifoni. Sappiamo infatti quanto sia fondamentale avere un’adeguata temperatura all’interno dell’ambiente domestico, e quanto questi siano importanti soprattutto durante i freddi mesi autunnali e invernali.

Proprio per questo motivo la scelta dei termosifoni è di assoluta importanza nell’economia domestica. In particolare il termosifone in acciaio è quello maggiormente consigliato, dal momento che riscalda di più e consente quindi di risparmiare cifre considerevoli. Oltre a questo il termosifone in acciaio è contraddistinto da una resistenza molto elevate, che assieme ad un’inerzia termica media consente di riscaldare anche gli ambienti di medie e grandi dimensioni, al contrario ad esempio del termosifone in ghisa o in alluminio.

Nel caso in cui abbiate invece un ambiente di piccole dimensioni da riscaldare, la scelta potrebbe ricadere preferenzialmente sul termosifone in alluminio.