Forno, per risparmiare il trucco è l’orario: usalo sempre così e dimezzi la bolletta

È da ormai diverso tempo che il caro energia ha preso piede non solo a livello dell’Italia, ma anche a livello dell’intero continente europeo.

Tutto si deve essenzialmente allo scoppio dei conflitti bellici in Ucraina, che ricordiamo essere avvenuti circa 12 mesi fa e hanno portato con sé delle conseguenza non da poco su tutto il panorama europeo. In termini economici ricordiamo soprattutto l’aumento a livello del costo degli alimenti (anche i prodotti più semplici e basilari, come l’olio di semi di arachidi per esempio) che ha scatenato una vera e propria inflazione a livello di tutto il settore alimentare, che non s’era mai vista prima d’ora, con scarsità di generi alimentari e soprattutto difficoltà di reperimento di materie prime.

A questa si è poi aggiunto l’aumento del costo dell’energi, sia nella forma di energia elettrica che del gas metano, il quale ha praticamente costretto le principali compagnie fornitrici d’energia (come Enel Energia, tanto per dirne una) ad aumentare conseguentemente i costi delle relative bollette dell’energia, causando non poco malessere e malcontento tra i cittadini facenti parte dell’Unione Europea.

In questo clima assai difficile e complicato, fortunatamente i governi delle principali nazioni europee non si sono messi da parte, ma anzi hanno provveduto attivamente con la pubblicazione di decreti come ad esempio il decreto Aiuti-Bis e il decreto Aiuti-Ter, nel caso più specifico del governo italiano, con il decreto Aiuti-Quater prossimamente in arrivo. Tra gli aiuti principali che possiamo ricordare, figurano per esempio il bonus energia da 150 euro, detraibili direttamente dal costo delle bollette mensili dell’energia, unito a tutte le agevolazioni fiscali previste per l’acquisto di un elettrodomestico di nuova generazione. Questi ultimi infatti consentono dei consumi notevolmente ridotti rispetto ai corrispettivi elettrodomestici di anni fa, e quindi comportano un significativo risparmio alla fine del mese sulle bollette dell’energia. Citiamo infine tutti gli incentivi regionali previsti per l’installazione di un pannello fotovoltaico all’interno dell’ambiente di casa.

Consigli pratici

Purtroppo tutti questi aiuti sopracitati non sono bastati per tantissimi cittadini, che rischiano tutt’oggi di incorrere nella soglia di povertà. È così che oggi abbiamo deciso di fornirvi qualche accorgimento utile, in modo da risparmiare sulle bollette dell’energia.

Tra gli elettrodomestici che più utilizziamo all’interno dell’ambiente di casa, infatti, è presente il forno elettrico, che usiamo per cuocere i nostri alimenti. Il nostro consiglio a tal proposito consiste nello scegliere le fasce d’orario più adatte al suo utilizzo, ovvero quelle serali. Spesso e volentieri infatti i contratti con le compagnie energetiche si basano su tariffe biorarie, che presentano dei costi in base all’orario d’utilizzo.

Sarà quindi più conveniente, per esempio, far uso del forno elettrico durante le ore serali e nei fine settimana, piuttosto che utilizzarli la mattina o nel primo pomeriggio. Anche solo usando questa piccola accortezza, il risparmio in termini economici sarà davvero significativo.