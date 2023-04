Luna, hanno trovato proprio questa cosa: scoperta epocale

Arriva la notizia di una scoperta epocale sulla Luna che ha sconvolto la comunità scientifica perché cambia tutto quello che sapevamo

L’unico satellite naturale della Terra è la luna, mentre altri pianeti, come per esempio Giove, ne hanno molti più di uno. Le dimensioni, però, è il satellite con le dimensioni più simili rispetto al pianeta attorno a cui orbita.

La Luna ha un diametro di 3476 Km e una densità media di 3.34. La crosta lunare ha uno spessore medio di 68 Km, ed è composta di rocce di origine effusiva, soprattutto silicati di alluminio, calcio, ferro, magnesio e ossidi.

Dalla Terra riusciamo a vedere solo un emisfero della Luna, per la precisione la parte visibile corrisponde al 59% del suolo lunare, di cui il 41% è sempre visibile mentre il restante 18% dipende dalla posizione durante il mese lunare cioè il tempo in cui compie un’orbita completa. Questo fenomeno prende il nome di librazione.

La curiosità è che lo spessore della crosta è minore nell’emisfero visibile sulla Terra rispetto a quello sempre nascosto. Precisamente, al di sotto della crosta anortositica più sottile, il cui spessore medio è di 60 km, si troverebbero: un mantello e un nucleo.

C’è acqua sulla Luna?

Le ultime notizie sulla Luna sono il risultato della ricerca di una missione cinese, durante la quale gli scienziati sono riusciti a raccogliere dei campioni di suolo. La rivista specializzata “Nature Geoscience” ha pubblicato i risultati dello studio condotti da alcuni esperti coordinati dall’Accademia Cinese delle Scienze. Tra l’altro, era dal 1976 che non si raccoglievano campioni lunari

Il risultato pare abbia dato risposta ad uno dei quesiti più annosi sul satellite terrestre: c’è acqua sulla Luna? Dai rilievi effettuati durante la missione Chang’e-5, partita nel novembre del 2020, a quanto pare esistono risorse idriche sulla superficie lunare, anche se non si tratta di acqua come ce la immaginiamo noi. L’acqua infatti è stata individuata in alcune sfere vetrose, come se fosse intrappolata all’interno.

La formazione di queste sfere è, probabilmente, dovuta al calo di temperatura che si verifica quando ci sono impatti con altri meteoriti per cui i materiali tendono a fondersi. La scoperta è davvero epocale perché da tempo gli scienziati sono alla ricerca di una fonte idrica alternativa. Gli esperti affermano che presto l’uomo tornerà sulla Luna e potrebbe essere importate sapere di avere a disposizione una fonte idrica da sfruttare in caso di scenari imprevisti durante le prossime missioni.