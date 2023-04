Elisabetta Canalis completamente struccata: al naturale è completamente diversa

Elisabetta Canalis è una delle modelle e show girl italiane considerata tra le più belle dopo anni. Nonostante appaia poco sotto ai riflettori è seguitissima sui social, dove condivide tutto con i fan. Il suo ultimo post la mostra al naturale, senza make up.

Elisabetta Canalis è una show girl e attrice italiana, oggi ha 44 anni ma non li dimostra affatto. E’ molto spesso al centro dell’attenzione dei media e non solo italiani, ciò per via della sua ex relazione con un attore americano molto famoso e amato.

La brillante e corposa carriera della Canalis ha avuto inizio nel ’99, quando appare per le prime volte dietro agli schermi televisivi come valletta prima per il programma Telegatti e subito dopo, sempre nello stesso ruolo per il programma Striscia la Notizia, in Mediaset quindi e fino al 2002.

La notorietà di Elisabetta aumenta quando dal 2009 al 2011 si fidanza con l’attore statunitense George Clooney, amato e molto famoso in tutto il mondo. Dal 2009 è stata anche neutralizzata, di conseguenza, americana. Dopo la rottura con l’attore, si è sposata nuovamente con un noto chirurgo americano nel 2014, oggi sono molte le voci riguardo una presunta crisi tra i due.

La show girl ha una vita che tutti invidierebbero perchè vive a Los Angeles in una bellissima villa con piscina, con lei la figlia Skyler Eva e il marito Brian Perri. Nonostante Elisabetta abbia avuto una gravidanza da non molto tempo, sembra essere sempre impeccabile.

Elisabetta Canalis e il post

Elisabetta Canalis è seguita da molti utenti sui social, su Instagram in particolare, dove si chiama @littlecrumb_ e lì condivide tutto con i suoi seguaci e fan accaniti. Posta contenuti di ogni tipo e ogni giorno, mostra sempre la sua vita privata, i suoi hobby e la sua routine.

La Canalis racconta sul social ogni dettaglio della sua vita al suo pubblico, postando spesso foto che la ritraggono. Recentemente non è stata molto bene e l’ultimo suo post ha lasciato a dir poco sconvolti i suoi seguaci.

La Canalis senza make-up

Elisabetta Canalis ha condiviso su Instagram una foto su Instagram in cui appare senza un filo di make-up: è diversissima e per molti è anche più bella.

La showgirl ha scritto: “Ed eccomi qui, dopo 3 giorni di antibiotici, 3 giorni senza lavarmi i capelli, una seduta di reiki e la piega fatta da 10 minuti. Sono rinata! Buona serata a tutti voi and have a wonderful day to us”.