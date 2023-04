Non solo phon, sono proprio questi che ti fanno gonfiare la bolletta: elettrodomestici killer

È ormai da un anno che stiamo combattendo in maniera continua e inesorabile con il caro energia, che sta mettendo in ginocchio non solo il nostro territorio italiano, ma l’Europa in generale.

La situazione si è particolarmente aggrava l’anno scorso per la precisione, circa un anno fa, quando scoppiarono i primi conflitti in Ucraina che hanno dato il lasciapassare a diverse conseguenze significative dal punto di vista economico ma soprattutto energetico.

Partendo innanzitutto dal settore alimentare, dove abbiamo registrato i più alti aumenti visti prima d’ora per tutti i prodotti in generale, con una vera e propria inflazione a livello di tutto il settore. A questo si è poi unito in un secondo momento l’aumento del costo dell’energia in entrambe le sue forme, vale a dire gas metano ed energia elettrica.

Nel tentativo di fronteggiare il caro energia, il governo italiano si è attivato rapidamente con diversi provvedimenti, in modo tale da venire incontro soprattutto alle fasce di popolazione più bisognose. Tra gli aiuti più sostanziali e significativi ricordiamo in particolar modo il bonus energia da 150 euro, spendibile direttamente tramite detrazione dai consumi delle proprie bollette dell’energia, così come tutti gli incentivi previsti per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione.

Ciò non è bastato per milioni e milioni di famiglie italiane, che nonostante tutti i preziosi provvedimenti presi in atto dal governo faticano ad arrivare alla fine del mese, e rischiano addirittura di incorrere nella soglia di povertà, soprattutto nel momento in cui sono composte da 5 o più membri al loro interno e percepiscano un solo reddito.

Gli elettrodomestici più energivori

È così che oggi abbiamo deciso di fornirvi qualche consiglio in merito al consumo di energia elettrica, così da farvi risparmiare sulle prossime bollette mensili dell’energia che vi arriveranno a casa. Gli elettrodomestici sono senz’ombra di dubbio i dispositivi che utilizziamo maggiormente all’interno dell’ambiente domestico. Tra forno elettrico, forno a microonde, frigorifero, lavatrice, lavastoviglie asciugatrice e chi ne ha più ne metta, sono davvero tantissimi e variegati i dispositivi di cui facciamo uso. Come ben saprete, alcuni di questi comportano consumi elettrici davvero significativi, ed è bene utilizzarli in parsimonia. Oggi andremo a focalizzarci proprio su questi, passando in rassegna gli elettrodomestici che consumano di più in assoluto.

Al primo posto troviamo il forno a microonde, che oggi più che mai utilizziamo per cuocere i nostri alimenti in maniera semplice ma soprattutto veloce. Questo è seguito subito dopo dalla lavatrice e dalla lavastoviglie, motivo per cui vi consigliamo caldamente di utilizzarli solo a pieno carico, in modo tale da farne un uso il più contenuto possibile. Menzione anche per il phon, che utilizziamo quasi ogni giorno per asciugare i nostri capelli dopo esserci lavati: in questo caso cercate di mantenere le più basse temperature nel loro utilizzo.

Nonostante siano apparentemente spenti, anche dispositivi in stand-by come le vostre smart TV e le vostre console di videogiochi (come PlayStation 5 e Xbox Series X) possono consumare davvero tanto, pertanto vi raccomandiamo di staccare direttamente l’alimentatore dalla spina elettrica, in modo da risolvere il problema alla base.