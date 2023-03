Luce e Gas, addio alle bollette: con questo nuovo impianto risolvi tutto

Utilizzando questo impianto ormai è possibile dire definitivamente addio alle bollette risparmiando diverso denaro

Durante il processo che si chiama combustione, i combustibili fossili rilasciano nell’ambiente anidride carbonica e altri gas-serra che imprigionano il calore nella nostra atmosfera, alimentando quei fenomeni conosciuti come riscaldamento globale e cambiamento climatico.

Bruciare gas produce particolato primario, ma non è l’unico inquinante, perché rilascia nell’aria altri gassosi altrettanto pericolosi, tra cui biossido di azoto e biossido di zolfo che, nel breve periodo, producono danni per la salute.

Tra i combustibili fossili c’è sicuramente il carbone, costituito da frammenti di rocce sedimentarie che si sono formate durante il periodo carbonifero, circa 300-360 milioni di anni fa quando le alghe e i detriti dalla vegetazione delle foreste paludose restarono sepolti sotto strati di fango sempre più profondi. Il carbone da solo fornisce un terzo di tutta l’energia mondiale, tra i maggiori consumatori e produttori troviamo Cina, India, Stati Uniti.

Tra gli inquinanti non può mancare ovviamente il petrolio che viene raffinato e trasformato in vari prodotti petroliferi, tra cui benzina, gasolio e olio combustibile. Tutti altamente inquinanti, così come i processi di estrazione che negli anni hanno causato incidenti con conseguenze devastanti per l’ambiente.

Come non pagare più la bolletta di luce e gas

Ecco perché il futuro non può dipendere dai combustibili, ma è necessario rendere primarie le fonti di energia pulita. La tecnologia a nostra disposizione già ci permette di dire addio definitivamente alle forniture esterne, rendendo la casa completamente autonoma dal punto di vista energetico.

L’impianto fotovoltaico permette di produrre energia elettrica in maniera sostenibile utilizzando una fonte rinnovabile e sostenibile come quella prodotta dai raggi solari. Non solo, l’energia solare può essere sfruttata anche per i sistemi di riscaldamento o per produrre acqua calda. Una delle soluzioni disponibili è il sistema a pompa di calore per il riscaldamento e il raffrescamento dell’acqua sanitaria. Se invece si dispone dello spazio necessario, un’altra soluzione utile potrebbe essere l’impianto solare termico

Spesso a spaventare sono i costi iniziali più elevati, ma che possono durare oltre 30 anni. E’ bene sapere però che il Governo, negli ultimi anni, ha messo a disposizione diversi fondi per favorire la produzione di energia green. Tra questi troviamo il Super Bonus, o Bonus 110%, che permette di coprire i costi di un impianto fotovoltaico attraverso la cessione del credito o lo sconto in fattura. Oppure l’Ecobonus che prevede un’agevolazione fiscale per l’acquisto di pannelli fotovoltaici quando si realizzano lavori per l’efficientamento energetico dell’edificio. Ed infine c’è Bonus Ristrutturazioni, che prevede la possibilità di richiedere una detrazione IRPEF del 50% per gli interventi di manutenzione straordinaria degli edifici o di singole unità immobiliari.